Início Campo Grande

CULTURA

Projeto leva música erudita a escolas e encerra turnê em Rio Brilhante

Última apresentação será na segunda-feira (12) e fecha circuito realizado em cinco cidades de Mato Grosso do Sul

Fernando de Carvalho

Última apresentação será na segunda-feira (12 - Foto: Fundação de Cultura de MS
Última apresentação será na segunda-feira (12 - Foto: Fundação de Cultura de MS

O projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades encerra a circulação na próxima segunda-feira (12), com apresentação na Escola Municipal Euclides da Cunha, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante. O concerto começa às 8h30 e será voltado ao público estudantil.

Formado pelo violonista Evandro Dotto, pela cantora lírica Bianca Danzi e pelo violinista Gabriel Almeida, o grupo Opus Vivare levou apresentações gratuitas a cinco cidades de Mato Grosso do Sul.

Além de Rio Brilhante, o roteiro incluiu Aquidauana, Jardim, Ponta Porã e Coxim. Todas as apresentações contaram com intérprete de Libras para garantir acessibilidade ao público surdo.

A proposta é aproximar o repertório erudito de crianças e adolescentes que, muitas vezes, nunca tiveram contato com esse gênero musical. “É preciso sair dos grandes centros e ir até onde as pessoas estão. As escolas são espaços potentes para isso”, afirmou o idealizador Evandro Dotto, destacando a reação positiva dos estudantes durante a turnê.

Com entrada gratuita, o projeto buscou democratizar o acesso à arte e valorizar a formação cultural desde a infância. A iniciativa recebeu investimento por meio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, com edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS

