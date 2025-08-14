Projeto leva vivência da cultura afro ao Memorial da Cultura e da Cidadania

O Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho recebe no dia 29 de agosto o projeto “O Banquete do Rei – Olubajé: vivência na cultura afro MS”, que integra a programação da 1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul. A atividade inclui mostra cultural, exibição de filme e roda de conversa sobre a cultura de matriz africana.

A programação começa às 16h, com exposição de elementos tradicionais como culinária dos orixás, vestes, cânticos, colares e dança, com do festival Olubajé, realizado em homenagem ao orixá Omulu/Obaluayê.

Às 19h, o Museu da Imagem e do Som (MIS) exibe o documentário “Madrinha e Rezadeira na Cultura Afro-Ameríndia Campo Grande MS”, seguido, às 19h30, por uma roda de conversa intitulada “Vivências: Africanidades em MS”, com a participação de líderes religiosos e estudiosos da área.

O projeto busca aproximar o público da cultura de matriz africana por meio da gastronomia, moda e música, contribuir para a valorização e preservação do patrimônio cultural afro-diaspórico e combater estigmas e preconceitos ainda associados às tradições dos povos de terreiro.

O Olubajé, celebrado em agosto em diversos terreiros do país, é uma cerimônia que oferece comidas ao orixá Omulu, considerado um dos festejos mais importantes para as comunidades de candomblé. O ritual pode revelar conflitos e doenças, mas também simboliza cura, perdão e reconciliação.