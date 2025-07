Projeto oferece bolsas para cursos técnicos em cidades da região Leste de MS

Com a instalação de novas indústrias na região Leste de Mato Grosso do Sul, a busca por profissionais qualificados se intensificou. Para atender essa demanda, um projeto desenvolvido em parceria entre o Senai de Três Lagoas e a empresa Arauco está oferecendo 560 vagas em cursos técnicos gratuitos com bolsa de estudo nas cidades de Três Lagoas, Inocência e Paranaíba.

As aulas estão previstas para começar em agosto, e o processo seletivo segue aberto até o dia 22 de julho. A formação é voltada a pessoas com 18 anos ou mais, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio. Não há limite de idade para participação, e não é exigida formação prévia na área.

Demanda crescente por qualificação

Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, o diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, explicou que a iniciativa foi motivada pela escassez de mão de obra qualificada na região.

Segundo ele, Mato Grosso do Sul vive um momento de pleno emprego, mas ainda enfrenta dificuldades para preencher vagas técnicas, especialmente nas áreas de manutenção e operação florestal.

“A gente vê hoje mais de 200 vagas sendo abertas diariamente na Casa do Trabalhador. A dificuldade já não é apenas por qualificação, é por falta de pessoas mesmo. Por isso, é urgente formar novos profissionais”, afirmou Bastos.

Cursos presenciais e bolsas de até R$ 1,5 mil

O projeto inclui cursos de automação industrial, mecânica, eletrotécnica, logística, química e celulose e papel. As aulas serão presenciais, com turmas nos três municípios. Em Inocência e Paranaíba, o ensino será realizado em estruturas móveis – complexos de containers adaptados para a formação técnica. Já em Três Lagoas, os cursos ocorrerão na própria unidade do Senai.

Os participantes receberão bolsas mensais: R$ 1.500 para turmas em período integral e R$ 750 para quem estudar no período noturno. Segundo Bastos, o apoio financeiro busca permitir que os alunos se dediquem exclusivamente à formação.

“O diferencial desse projeto é que ele oferece oportunidade com incentivo financeiro. Você estuda e recebe uma bolsa. Os melhores alunos devem ser absorvidos pelo mercado, principalmente pela nova unidade da Arauco”, disse o diretor.

Emprego ao fim do curso

Com histórico de alta empregabilidade, o Senai estima que até 90% dos participantes sejam contratados logo após a formação. Apesar de a parceria ser diretamente com a Arauco, Rodrigo Bastos esclareceu que o conteúdo e a metodologia aplicados têm validade para o setor industrial em geral.

“Essa é uma iniciativa da Arauco, com foco na nova planta que será instalada em Inocência. Mas o profissional formado estará apto para atuar em outras empresas também”, explicou.

Processo seletivo e inscrições

As pré-inscrições devem ser feitas online, por meio do site e do Instagram do Senai de Três Lagoas. Também há pontos de apoio presenciais em cada cidade: na Casa Arauco (Inocência), na biblioteca do Sesi (Paranaíba) e no polo do Senai (Três Lagoas).

Após a inscrição, os candidatos passarão por avaliação, dinâmicas de grupo e, por fim, o processo de matrícula.

“É uma oportunidade única. A gente sempre diz que o Senai é uma vitrine: quem se dedica e aproveita essa chance, sai preparado e com portas abertas”, concluiu Bastos.

Confira a entrevista na íntegra: