Projeto promove atividades gratuitas para crianças durante as férias

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim oferece atividades gratuitas voltadas para crianças a partir de 5 anos no projeto Férias na Biblioteca, que acontece entre 21 e 26 de julho, sempre das 14h às 17h, em Campo Grande.

A programação inclui contação de histórias, oficinas de arte, sessão de cinema infantil e outras atividades que incentivam o gosto pela leitura e o fazer artístico e as atividades serão realizadas no prédio do Memorial da Cultura e Cidadania Apolonio de Carvalho.

As inscrições estão abertas entre os dias 7 e 11 de julho, por meio de formulário online: https://forms.gle/kQ8MuS21MRGnXxRe6. São 40 vagas oferecidas e preenchidas por ordem de inscrição.

Além da programação diversificada, o projeto também traz uma identidade visual colorida e lúdica, pensada para dialogar com o público infantil e destacar o caráter educativo e cultural da ação.

O “Férias na Biblioteca 2025” reafirma o papel das bibliotecas públicas como espaços vivos de cultura, acolhimento e transformação social, promovendo momentos de diversão consciente durante o recesso escolar.