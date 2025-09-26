Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CIDADE

Projeto propõe reservar 5% das vagas do Primt para pessoas em situação de rua em Campo Grande

Proposta quer ampliar inclusão social no programa de trabalho

Fernando de Carvalho

Texto proposto pelo vereador André Salineiro (PL) - Foto: Reprodução/Câmara Municipal de CG
Um projeto de lei apresentado na Câmara Municipal de Campo Grande pretende reservar 5% das vagas do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) para pessoas em situação de rua.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades profissionais e apoiar a reinserção social de quem vive em vulnerabilidade.

De acordo com o texto proposto pelo vereador André Salineiro (PL), a reserva de vagas depende de triagem social, acolhimento institucional e, quando necessário, tratamento para dependência química ou outras condições que impeçam o trabalho.

Apenas pessoas consideradas aptas por equipe multidisciplinar poderiam ingressar no programa.

O Primt substituiu o antigo Proinc em 2022 e oferece vagas temporárias para cidadãos em situação de vulnerabilidade. O projeto dialoga com a Lei Federal nº 14.821/2024, que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua.

Parecer jurídico

A Procuradoria-Geral do Município emitiu parecer contrário à tramitação do projeto, apontando vício de inconstitucionalidade formal. Segundo o documento, a proposta invade competência privativa do Poder Executivo, já que o Primt é gerido pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e sua coordenação é atribuição do Executivo municipal.

Próximos passos

Mesmo com o parecer contrário, o projeto deve ser analisado pelas comissões permanentes da Câmara Municipal antes de ir a plenário.

