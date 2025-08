Projeto que propõe suspensão da licença ambiental da JBS na Capital avança na Assembleia

O problema do mau cheiro na região do Imbirussu, em Campo Grande, voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira (6), começou a tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJR) um projeto de lei que propõe suspender a licença ambiental da unidade da JBS responsável pela produção de farinha de ossos. A relatoria do projeto ficou com o deputado estadual Paulo Duarte (PSB)

O deputado estadual Pedrossian Neto, PSD – autor do projeto – levou o tema ao debate depois de receber novas denúncias de moradores. Segundo ele, mais de 100 mil pessoas que vivem nos bairros próximos à fábrica sofrem há anos com o forte cheiro causado pela atividade.