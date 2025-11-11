Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍTICA

Projeto que regulamenta emissão de atestados médicos é aprovado em Campo Grande

Programa tem a finalidade de regulamentar a emissão de atestados médicos de forma criteriosa nas unidades de saúde públicas

Arthur Ayres

Propostas relacionadas à saúde, segurança alimentar, cultura e esporte foram aprovadas - Foto: Divulgação Câmara dos Vereadores de CG
Propostas relacionadas à saúde, segurança alimentar, cultura e esporte foram aprovadas - Foto: Divulgação Câmara dos Vereadores de CG

Nesta terça-feira (11), em sessão ordinária na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, foi aprovada a proposta para regulamentar e orientar a emissão de atestados nas unidades de saúde públicas. Além de outras propostas relacionadas à saúde, segurança alimentar, cultura e esporte.

O Projeto de Lei 12.149/25 foi aprovado com urgência e institui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Programa Atestado Responsável.

Os objetivos do Programa são:

  • Priorizar necessidades clínicas dos pacientes;
  • Contribuir para a redução da sobrecarga de atendimentos nas UPAs e Postos de Saúde;
  • Desestimular o uso indevido e fraudulento de atestados para fins de justificação de ausências sem real necessidade de afastamento laboral;
  • Fortalecer a autonomia, a segurança e a responsabilidade do profissional médico na tomada de decisão clínica,
  • Implementar medidas de controle, registro e transparência na emissão de atestados médicos.

O Programa foi justificado pela “iniciativa de buscar equilibrar a necessidade de amparo ao trabalhador enfermo com a otimização dos recursos e a redução da sobrecarga nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Postos de Saúde, e garantir atendimento prioritário direcionado a quem realmente necessita de cuidados médicos”.

A proposta é dos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, assinado também pelo vereador Beto Avelar e pela vereadora Ana Portela.

Notícias Relacionadas

Outros projetos de lei foram aprovados na sessão, o Projeto de Lei 11.935/25, que institui e inclui no calendário oficial do município. Dia Municipal da Conscientização sobre a Bronquiolite Obliterante – Pulmão de Pipoca. Com objetivo conscientizar sobre a doença pulmonar grave e irreversível frequentemente associada à exposição ocupacional a substâncias químicas como a diacetila e também ao uso de cigarros eletrônicos.

Os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 12.088/25, que institui o evento, Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de Mato Grosso do Sul, no calendário oficial de eventos do Município de Campo Grande. O evento acontece anualmente em dezembro.

O Projeto de Lei 12.081/25, que altera dispositivos da Lei 4.038, de 2003, que dispõe sobre o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional de Campo Grande. A proposta do Executivo prevê que o Programa será coordenado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN), vinculado à Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e não mais à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. A prefeitura justifica sintonia com diretrizes estaduais e nacionais.

Ainda, foi mantido Veto Parcial ao Projeto de Lei 11.892/25, que institui, o Projeto Voluntários da Saúde. Foi aprovado com urgência o Projeto de Lei 12.074/25, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município, a Maratona de Campo Grande, a ser realizada anualmente no primeiro final de semana do mês de julho.

*Com informações da Câmara de Vereadores de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos