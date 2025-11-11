Projeto que regulamenta emissão de atestados médicos é aprovado em Campo Grande

Nesta terça-feira (11), em sessão ordinária na Câmara dos Vereadores de Campo Grande, foi aprovada a proposta para regulamentar e orientar a emissão de atestados nas unidades de saúde públicas. Além de outras propostas relacionadas à saúde, segurança alimentar, cultura e esporte.

O Projeto de Lei 12.149/25 foi aprovado com urgência e institui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, o Programa Atestado Responsável.

Os objetivos do Programa são:

Priorizar necessidades clínicas dos pacientes;

Contribuir para a redução da sobrecarga de atendimentos nas UPAs e Postos de Saúde;

Desestimular o uso indevido e fraudulento de atestados para fins de justificação de ausências sem real necessidade de afastamento laboral;

Fortalecer a autonomia, a segurança e a responsabilidade do profissional médico na tomada de decisão clínica,

Implementar medidas de controle, registro e transparência na emissão de atestados médicos.

O Programa foi justificado pela “iniciativa de buscar equilibrar a necessidade de amparo ao trabalhador enfermo com a otimização dos recursos e a redução da sobrecarga nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Postos de Saúde, e garantir atendimento prioritário direcionado a quem realmente necessita de cuidados médicos”.

A proposta é dos vereadores Rafael Tavares e André Salineiro, assinado também pelo vereador Beto Avelar e pela vereadora Ana Portela.