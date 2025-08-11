Projeto quer impedir redução de linhas de ônibus nas férias escolares em Campo Grande

A redução de linhas e horários no transporte coletivo durante as férias escolares pode ser proibida em Campo Grande. A proposta, que será votada em primeira discussão nesta terça-feira (12), estabelece que a concessionária mantenha a mesma oferta de ônibus ao longo do ano e prevê aplicação de multas e outras sanções em caso de descumprimento.

De autoria da vereadora Ana Portela (PL), o projeto de lei argumenta que a diminuição da frota em janeiro e julho prejudica trabalhadores, universitários e demais usuários que seguem utilizando o transporte público.

Nos horários de pico, a prática ainda intensificaria a superlotação e comprometeria a qualidade do serviço.

Outras pautas da sessão

O plenário também deve analisar o Projeto de Lei 11.698/25, do vereador Flávio Cabo Almi (PSDB), que cria o Dia Municipal do Johrei, a ser celebrado em 15 de junho. O Johrei é descrito como um método espiritual de purificação e harmonização.

Na Tribuna, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore MS), Paulo César de Matos, vai tratar da taxação imposta pelos Estados Unidos à carne brasileira.

O convite foi feito pelo vereador Landmark (PT) e o assunto é considerado de grande relevância para o agronegócio e a economia do Estado.

*Com informações da Câmara Municipal de CG