Projeto refloresta terra Terena e fortalece cultura indígena em Aquidauana

Na aldeia Limão Verde, em Aquidauana, indígenas do povo Terena deram início ao plantio de mudas que simbolizam mais do que reflorestamento: representam autonomia, preservação cultural e segurança alimentar.

O projeto ‘Semeando o Futuro’, lançado na última sexta-feira (23), envolve diretamente a comunidade e busca restaurar áreas produtivas, promover sustentabilidade e manter vivas as tradições do povo Terena.

“Estamos plantando as sementes do nosso futuro, com as mãos dos nossos jovens e o saber dos nossos mais velhos”, resume o cacique Ademilson Souza, liderança da aldeia. Para ele, a iniciativa vai além da recuperação ambiental.

“Isso aqui é nossa forma de proteger a terra, garantir alimento e ensinar nossos filhos o valor da nossa cultura e da natureza.”

Reflorestamento aliado ao conhecimento tradicional

O projeto aposta no reflorestamento sustentável e produtivo, utilizando ferramentas como a coleta e o plantio de espécies nativas da região, entre elas baru, ingá, jatobá, jenipapo e pequi.

Além dessas, o sistema produtivo prevê o cultivo de alimentos como banana, mandioca, café, guavira, mamão e diversas hortaliças.

Segundo a coordenadora da iniciativa, Ariadne Gonçalves, que também atua como gestora da BR Garden, o protagonismo da comunidade é o principal motor do projeto. “A proposta nasceu do desejo de unir ciência, tradição e sustentabilidade. Esse trabalho não é apenas sobre plantar árvores, mas cultivar o futuro de um território com raízes profundas. O conhecimento do povo Terena é a base de tudo.”

Preservação ambiental, cultura e segurança alimentar

O ‘Semeando o Futuro’ atua em três frentes principais: