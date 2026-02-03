Veículos de Comunicação
FORMAÇÃO AUDIOVISUAL

Projeto ROTA CINE MS inicia atividades no MIS com público acima do esperado

Oficina de roteiro e projetos abre ciclo formativo

Gabriela Porto

Oficina inaugural do ROTA CINE MS lota o MIS e reúne estudantes e profissionais do audiovisual em Campo Grande. - Foto: Divulgação
Oficina inaugural do ROTA CINE MS lota o MIS e reúne estudantes e profissionais do audiovisual em Campo Grande. - Foto: Divulgação

O ROTA CINE MS deu início às suas ações formativas com uma oficina que superou as expectativas de público no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande. A atividade inaugural marcou o começo de um projeto voltado à capacitação de profissionais e ao fortalecimento do audiovisual em Mato Grosso do Sul.

A oficina “Roteiro e Projeto” foi realizada entre os dias 26 e 30 de janeiro e contou com 82 inscritos. Ao longo dos cinco dias de atividades, a média diária foi de 35 participantes, número acima da previsão inicial. Os encontros aconteceram no período noturno, possibilitando a participação de estudantes, artistas e profissionais que já atuam no setor.

Formação voltada à viabilização de projetos

Com carga horária de 20 horas, a oficina abordou etapas fundamentais do desenvolvimento audiovisual, com foco na estruturação de projetos e na preparação para editais públicos. Os participantes tiveram contato com temas como organização de orçamento, construção de roteiro e apresentação de propostas para o mercado.

No último dia, a programação incluiu atividades práticas, com a exposição de projetos autorais e uma simulação de pitch, prática comum em processos de seleção e captação de recursos.

Para o cineasta e produtor Fábio Flecha, um dos responsáveis pela formação, o engajamento do público demonstra um cenário favorável para o audiovisual. “Existe um interesse crescente em entender como funciona o mercado, especialmente em um momento em que o cinema brasileiro ganha destaque”, pontua.

Próximos Passos do ROTA CINE MS

O calendário do ROTA CINE MS prevê mais duas oficinas em 2026. A segunda etapa, voltada à produção e finalização de obras, acontece de 13 a 17 de abril. Já a terceira, dedicada à difusão e comercialização, será realizada entre os dias 8 e 12 de junho. Ambas ocorrerão novamente no MIS.

Segundo a produtora Tânia Sozza, a proposta é acompanhar todas as fases do processo audiovisual.

“A formação começa na ideia, passa pela produção e chega à distribuição. O objetivo é dar ferramentas reais para quem quer produzir”, afirma.

Experiências e Saberes Compartilhados

A diversidade de perfis marcou a primeira turma do projeto. Estudantes, profissionais experientes e interessados de áreas diversas compartilharam experiências e ampliaram seus repertórios. Para o operador de áudio Jorge Guilherme, a oficina permitiu contato com um lado mais criativo do audiovisual.

“Foi importante entender a produção de um ponto de vista autoral”, disse.

Já o ator Adriano Chastel Lima destacou o aprendizado sobre como estruturar e apresentar ideias.

“Aprender a ‘vender’ um projeto e pensar o roteiro foi muito enriquecedor”, avaliou.

Incentivo à Cultura e Economia Criativa

Com mais de duas décadas de atuação no mercado audiovisual, Fábio Flecha e Tânia Sozza conduzem a proposta pedagógica do projeto, que une experiência prática e reflexão crítica. O ROTA CINE MS é realizado pelo Governo do Estado, em parceria com instituições culturais, e conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, reforçando o papel das políticas públicas no fortalecimento da cultura e da economia criativa.

