Projeto Sucuriú consolida Mato Grosso do Sul como potência mundial da celulose

Mato Grosso do Sul avança na consolidação como uma das principais potências mundiais da celulose. Nesta sexta-feira (6), o Governo do Estado lançou, em Inocência, a pedra fundamental da ferrovia do Projeto Sucuriú, que integra a fábrica de celulose da Arauco e reforça a logística de escoamento da produção.

A nova ferrovia será a primeira short line do Brasil. O ramal terá 54 quilômetros de extensão e vai interligar a unidade industrial da Arauco à Malha Norte, atualmente operada pela Rumo, ampliando a competitividade da celulose sul-mato-grossense no mercado internacional.

Durante o evento, o governador Eduardo Riedel destacou que a logística é um dos pilares para o crescimento econômico do Estado.

“A logística é absolutamente necessária para a competitividade das empresas. Essa short line conecta a fábrica à Malha Norte e depois à Malha Paulista, permitindo que a produção chegue ao Porto de Santos com mais eficiência”, afirmou.

Riedel também ressaltou os investimentos públicos realizados para sustentar o avanço do setor.

“Somente em rodovias, concessões e na Rota da Celulose, o Estado soma R$ 10 bilhões em aportes. Aqui no Vale da Celulose, são R$ 1 bilhão em infraestrutura para garantir segurança e ligação entre os polos produtivos”, disse.

Além da ferrovia, o evento marcou a assinatura da ordem de início das obras do gasoduto do Projeto Sucuriú. A estrutura terá cerca de 125 quilômetros de extensão e contará com investimento superior a R$ 170 milhões, por meio da MS Gás.

Para o presidente da Arauco no Brasil, Carlos Altimiras Ceardi, a parceria com o poder público é decisiva para a consolidação do projeto.

“A nova ferrovia representa um marco claro nas parcerias público-privadas. A logística é essencial para o Brasil ser mais competitivo e Mato Grosso do Sul demonstra flexibilidade e visão de longo prazo”, avaliou.

Estado em Momento Histórico

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que o Estado vive um momento histórico em infraestrutura.

“Mato Grosso do Sul está fazendo história, com investimentos federais e privados em níveis máximos. Resolver o problema das rodovias e ferrovias é fundamental, e isso está acontecendo agora”, declarou.

Já o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o impacto nacional do projeto.

“O Estado entra em uma fase de grandes investimentos ferroviários. Isso aumenta a competitividade e aproxima Mato Grosso do Sul dos grandes centros exportadores do país”, afirmou.

Com previsão de início das operações até o fim de 2027, a fábrica da Arauco deve gerar mais de 14 mil empregos durante a fase de construção. Na etapa operacional, cerca de 6 mil vagas diretas e indiretas devem ser criadas.

A ferrovia permitirá o escoamento anual de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de celulose, ligando diretamente a produção de Inocência aos portos brasileiros, com destaque para o Porto de Santos. O investimento faz parte de um projeto privado da Arauco estimado em US$ 4,6 bilhões.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul