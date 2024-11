Proposta de redução da jornada de trabalho divide opiniões e acende debate sobre produtividade

ATENÇÃO CONDUTORES

Detran alerta para golpe com SMS e notificação extrajudicial falsos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) alerta os condutores do estado para um golpe que é feito a partir do envio de um SMS com notificação falsa de multa e penalidade em nome do Detran MS. De acordo com nota oficial emitida pelo departamento, a dinâmica do golpe consiste no […]