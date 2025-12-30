Proprietários de ciclomotores têm até quarta-feira para regularizar veículos

Proprietários de ciclomotores têm até esta quarta-feira (31) para regularizar seus veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran – MS). Após o prazo, passam a ser obrigatórios o registro, o emplacamento, o licenciamento anual e a habilitação do condutor para a circulação nas vias públicas.

As regras foram estabelecidas pela Resolução nº 996/2023 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e preveem multas, pontos na CNH e retenção do veículo a partir de 1º de janeiro de 2026 em caso de irregularidades.

De acordo com a resolução do Contran, ciclomotores são veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cilindradas, no caso de combustão interna, as populares “cinquentinhas”, ou motor elétrico com potência máxima de 4 quilowatts, cuja velocidade de fabricação seja limitada a 50 km/h. Veículos que ultrapassem esses limites são classificados como motocicletas, motonetas ou triciclos e seguem regras já previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para conduzir ciclomotores, é obrigatória a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria A, que permite dirigir veículos motorizados de duas ou três rodas de qualquer cilindrada. Além disso, o veículo deve ser registrado no Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e licenciado anualmente.

Para conduzir ciclomotores em Mato Grosso do Sul, o interessado deve obter a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) junto ao Detran-MS. O processo pode ser iniciado em uma agência do departamento ou em um Centro de Formação de Condutores (CFC) credenciado e exige que o candidato tenha 18 anos ou mais, saiba ler e escrever e apresente documento oficial com foto e CPF. A habilitação inclui a realização de exames médico e psicológico, curso teórico específico, prova de legislação de trânsito, aulas práticas e exame prático de direção. Após a aprovação em todas as etapas, a ACC é emitida pelo Detran-MS e passa a autorizar a condução de ciclomotores dentro dos limites definidos pela legislação.

No caso de veículos fabricados ou importados até 3 de julho de 2023 que não possuam código específico, será necessário apresentar o Certificado de Segurança Veicular (CSV) com o número de identificação do veículo (VIN). Quando houver declaração de procedência, o documento deve ser emitido por oficina licenciada, com firma reconhecida em cartório.