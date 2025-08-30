Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Prosolo amplia adesão de municípios e já soma quase 180 mil hectares recuperados em MS

Programa criado em 2021 saltou de três para 30 cidades participantes e fortalece ações de conservação de solo e água

Fernando de Carvalho

Programa criado em 2021 saltou de três para 30 cidades participantes - Foto: Mairinco de Pauda
Programa criado em 2021 saltou de três para 30 cidades participantes - Foto: Mairinco de Pauda

O Plano Estadual de Manejo e Conservação do Solo e da Água (Prosolo) deve encerrar este ano com a adesão de 30 municípios em Mato Grosso do Sul. O número representa crescimento de 866% em relação a 2021, quando apenas três cidades faziam parte da iniciativa.

Nesse período, o programa já recuperou quase 180 mil hectares em diferentes regiões do Estado.

As informações foram apresentadas nesta quinta-feira (28) durante o 1º Dia de Campo do Prosolo, realizado em Deodápolis, no Vale do Ivinhema. O encontro reuniu produtores e representantes de cidades como Glória de Dourados, Anaurilândia, Nova Andradina, Ivinhema, Angélica e Dourados.

Ações práticas de conservação

O programa atua em medidas de contenção da erosão, como terraceamento, adequação de estradas vicinais, construção de caixas de contenção, bacias de retenção, cascalhamento e restauração da vegetação nativa.

Também envolve a recuperação de nascentes e margens de rios. Durante o evento, participantes acompanharam demonstrações dessas técnicas em propriedades rurais de Deodápolis.

Segundo técnicos do programa, todos os 79 municípios do Estado receberam patrulhas ambientais equipadas com motoniveladora, caminhão-caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica.

Ao todo, mais de 350 máquinas já foram entregues para obras de conservação do solo. A prioridade é atender pequenos produtores que não dispõem de maquinário próprio, o que torna essencial a parceria com prefeituras e consórcios regionais.

Participação dos municípios

Os projetos passam por análise técnica antes da execução, com ajustes definidos caso necessário. A ampliação das ações também depende da mobilização das prefeituras e de consórcios como Conesul, Cointa e Codevale, que auxiliam na gestão de recursos e equipamentos.

*Com informações do Governo de MS

