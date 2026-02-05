Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PROGRAMAÇÃO

Prospera MS começa hoje e reúne agricultura familiar, gastronomia e shows

Evento segue até domingo no estacionamento da Feira Central, com entrada gratuita

Arthur Ayres

Prospera MS começa nesta quinta-feira no estacionamento da Feira Central, em Campo Grande - Foto: Divulgação/Soraya Thronicke
Prospera MS começa nesta quinta-feira no estacionamento da Feira Central, em Campo Grande - Foto: Divulgação/Soraya Thronicke

Começa nesta quinta-feira (5), em Campo Grande, o Prospera MS, uma das maiores feiras voltadas à agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. O evento segue até domingo (8), no estacionamento da Feira Central, com entrada gratuita e programação a partir das 14h.

O Prospera MS tem como objetivo fomentar a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado, idealizado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Após passar por municípios do interior, a feira chega à Capital em uma ediçao maior ainda.

Ao todo, o público poderá conhecer produtos de 114 expositores, distribuídos em 50 barracas, todos da agricultura familiar sul-mato-grossense. Entre os itens comercializados estão doces, bebidas, queijos, hortaliças, artesanato, roupas e acessórios.

Impacto econômico

Além de fortalecer os produtores rurais, o Prospera MS gera impacto direto na economia local. O evento cria empregos diretos e movimenta cerca de 250 postos de trabalho indiretos, envolvendo serviços de montagem, logística, alimentação e comércio.

Segundo a organização, a feira também integra uma agenda de capacitação e inovação no campo. Oficinas e ações de qualificação técnica abordam temas como boas práticas de produção, agregação de valor, embalagem, rotulagem, precificação e estratégias de comercialização.

Gastronomia e cultura

Um dos destaques desta edição é a Cozinha Show, espaço que reúne chefs renomados preparando pratos ao vivo com ingredientes da agricultura familiar. A proposta valoriza os produtos regionais e reforça a identidade gastronômica de Mato Grosso do Sul.

A programação cultural também é destaque, com shows noturnos ao longo dos quatro dias. Confira a programação musical completa:

  • 05/02: Sampri (samba);
  • 06/02: Thales Belchior (sertanejo);
  • 07/02: João Haroldo e Betinho (sertanejo);
  • 08/02: Marlon Maciel e João Paulo e Santhiago.

Para as famílias, o Prospera MS oferece ainda programação infantil, com parque de brinquedos infláveis, além de pipoca e algodão-doce.

*Com informações da Assessoria

