Prospera MS começa hoje e reúne agricultura familiar, gastronomia e shows

Começa nesta quinta-feira (5), em Campo Grande, o Prospera MS, uma das maiores feiras voltadas à agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. O evento segue até domingo (8), no estacionamento da Feira Central, com entrada gratuita e programação a partir das 14h.

O Prospera MS tem como objetivo fomentar a agricultura familiar e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado, idealizado pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Após passar por municípios do interior, a feira chega à Capital em uma ediçao maior ainda.

Ao todo, o público poderá conhecer produtos de 114 expositores, distribuídos em 50 barracas, todos da agricultura familiar sul-mato-grossense. Entre os itens comercializados estão doces, bebidas, queijos, hortaliças, artesanato, roupas e acessórios.

Impacto econômico

Além de fortalecer os produtores rurais, o Prospera MS gera impacto direto na economia local. O evento cria empregos diretos e movimenta cerca de 250 postos de trabalho indiretos, envolvendo serviços de montagem, logística, alimentação e comércio.

Segundo a organização, a feira também integra uma agenda de capacitação e inovação no campo. Oficinas e ações de qualificação técnica abordam temas como boas práticas de produção, agregação de valor, embalagem, rotulagem, precificação e estratégias de comercialização.