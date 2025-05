Protocolo Antirracista é aprovado em primeira discussão na ALEMS

Na sessão ordinária desta terça-feira (27), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) aprovou, em primeira discussão, o Projeto de Lei 104/2024, de autoria da deputada Gleice Jane (PT).

O projeto institui o Protocolo Sul-Mato-Grossense Antirracista, com o objetivo de incentivar os estabelecimentos de grande circulação a adotarem medidas voluntárias de sensibilização, prevenção e acolhimento para vítimas de injúria racial e racismo.

A proposta estabelece que o racismo seja tratado de forma mais abrangente, alinhando-se à Lei nº 7.716/1989, que classifica os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor como inafiançáveis.

O projeto também prevê a criação do Certificado Antirracista, que identificará os estabelecimentos que adotarem o protocolo, permitindo a conscientização e o acolhimento das vítimas.

O projeto agora segue para análise das comissões de mérito da Alems.

Projetos aprovados em outras fases

Na redação final, os deputados aprovaram o Projeto de Lei 130/2024, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que assegura aos indivíduos diagnosticados com Síndrome de Von Recklinghausen (neurofibromatose) os mesmos direitos reconhecidos às pessoas com deficiência.

A doença genética causa o surgimento de tumores benignos no sistema nervoso e pode gerar complicações físicas e neurológicas. A proposta segue para sanção governamental.

Discussão única

Em discussão única, foi aprovado o Projeto de Lei 291/2024, de Lidio Lopes (Sem Partido), que concede o título de Utilidade Pública Estadual ao Instituto Missionário Cristão Sentinelas Sem Fronteiras, localizado em Campo Grande. O projeto também vai para o expediente para sanção.

Acompanhamento das sessões

As sessões podem ser acompanhadas presencialmente ou por meio da transmissão ao vivo nos canais oficiais da Casa de Leis, incluindo a TV ALEMS, Rádio Alems FM, Facebook e YouTube.

*Com informações da Alems