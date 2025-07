Prouni abre inscrições para o segundo semestre de 2025 nesta segunda-feira

As inscrições para o segundo semestre de 2025 do Programa Universidade para Todos (Prouni) começam nesta segunda-feira (30) e seguem até o dia 4 de julho. Os interessados devem se inscrever gratuitamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino médio e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023 ou 2024, com média mínima de 450 pontos nas cinco áreas do exame e nota diferente de zero na redação.

Além do desempenho no Enem, é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.277) para concorrer às bolsas integrais. Para as bolsas parciais, a renda pode ser de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.554).

A divulgação da primeira chamada está prevista para o dia 7 de julho, e a segunda chamada, para 28 de julho, ambas na página oficial do Prouni.

Criado pelo Ministério da Educação, o Prouni é voltado a estudantes de baixa renda e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior por meio da oferta de bolsas de estudo em instituições particulares de todo o Brasil.