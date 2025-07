Prouni divulga primeira lista de pré-selecionados para bolsas no ensino superior

A primeira chamada com os pré-selecionados do Programa Universidade para Todos (Prouni) foi divulgada nesta segunda-feira (7) e está disponível no portal Acesso Único. Aqueles que foram pré-selecionados têm até 18 de julho para apresentar à instituição de ensino os documentos que comprovem as informações prestadas na inscrição

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior em todo o país.

Os estudantes devem comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa (R$ 2.277) para concorrer às bolsas integrais e renda de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.554) para as bolsas parciais. A segunda chamada será divulgada em 28 de julho.

Criado pelo Ministério da Educação, o Prouni é voltado a estudantes de baixa renda e tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior por meio da oferta de bolsas de estudo em instituições particulares de todo o Brasil.