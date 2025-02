Proximidade com São Paulo expõe municípios da região Leste à vulnerabilidade para dengue tipo 3

Mais de 40 pessoas já apresentaram diagnóstico positivo para a dengue tipo três em Mato Grosso do Sul, segundo a gerente de Doenças Endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Jéssica Klener.

Jessica Klener Foto: Karina Anunciato

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, a gerente detalhou uma característica importante da sazonalidade da doença neste início de ano no estado. A maior concentração de casos do sorotipo três da dengue está na região Leste do estado. Isso segundo a Jessica, se deve à proximidade com o estado de São Paulo, um dos locais com maior incidência da doença no país.

Outra situação que tem demandado atenção da vigilância epidemiológica em Mato Grosso do Sul é o aumento de casos de chikungunya no estado do Mato Grosso. Conforme a gerente, este é mais um sinal de alerta para o combate e eliminação dos focos do mosquito aedes aegypti no estado, vetor de outra doença: a Zika.

Mesmo atenta aos dados vindos de estados vizinhos, a gerente de doenças endêmicas chamou atenção para o risco em qualquer subtipo da dengue.

“A primeira vítima de dengue no estado teve agravamento, evoluindo para a morte sendo diagnosticada com tipo dois. Isso demonstra que a doença pode se agravar em todos os sorotipos”, detalhou.

Acompanhe a entrevista completa: