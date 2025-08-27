Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍTICA

PT oficializa saída do governo e entrega de cargos durante feriado

Separação foi acelerada depois da confirmação da filiação de Riedel ao PP

Karina Anunciato

Riedel, Zeca do PT e Vander Loubet (Foto: Reprodução/ Arquivo)
Riedel, Zeca do PT e Vander Loubet (Foto: Reprodução/ Arquivo)

A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PP) e oficializou a saída do partido da base do governo estadual, na terça-feira (26).

Conforme o presidente estadual do PT, Vladimir Ferreira, além do comunicado o grupo aproveitou para colocar os cargos ocupados por filiados do partido à disposição.

“A reunião foi tranquila. Comunicamos ao governador nossa decisão de sair do governo. Em relação aos cargos, já estão à disposição do governador. Nossa orientação aos companheiros e companheiras que estão no governo é que se preparem para a saída”, afirmou Ferreira.

Segundo ele, a saída do governo estadual não deve interferir nas articulações com o governo federal, que devem prosseguir normalmente.

Saída já anunciada

Há duas semanas, o deputado federal Vander Loubet anunciou nas redes sociais que o PT deixaria a base do governo do estado. Segundo ele, a decisão é necessária devido a coerência com a história do partido.

“No segundo turno dessas eleições de 2022, o PT optou por apoiar uma candidatura que se apresentava como centro-direita, sensata, democrática e comprometida com a institucionalidade. Foi uma decisão política, feita com responsabilidade e coerência”, justificou.

No entanto, dois anos depois, conforme Vander, essa proposta tem se distanciado dos valores defendidos pelo PT.

Tereza Cristina e Eduardo Riedel durante a cerimônia de filiação do governador ao PP

“As declarações presentes do atual governador estadual, Riedel, revelam um alinhamento com as pautas extremistas e ataques às instituições democráticas, e isso o PT não pode aceitar”, pontuou o deputado.

No último dia 19 de agosto, Riedel deixou o PSDB e se filiou a Partido Progressistas (PP) em Brasília.

Próximos passos

No próximo sábado (30), o PT terá nova direção estadual. Loubet vai assumir a presidência do partido, durante o encontro estadual. A executiva será realizada a partir das 8h, no salão da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), em Campo Grande.

O atual presidente do partido Vladimir Ferreira confirmou que continuará na executiva da legenda, mas ainda com função a ser definida.

