PT realiza eleições internas com foco em organização e reeleição de Lula

Com a participação de cerca de dois mil filiados na Capital, o Partido dos Trabalhadores (PT) realiza, neste domingo (6), eleições internas para definir os comandos municipal, estadual e nacional. A votação ocorre até as 16h, na sede da CUT (Central Única dos Trabalhadores), localizada na Travessa Edgard Gomes, em Campo Grande.

Na disputa municipal, concorrem o deputado estadual Pedro Kemp e a ex-vereadora Elaine Becker. Em nível estadual, o pleito envolve o deputado federal Vander Loubet e o atual vice-presidente do partido, Humberto Amaducci. Este foi a Mundo Novo, local de sua filiação.

Eleições Internas e Prioridades do PT

Apesar da disputa, os candidatos compartilham prioridades semelhantes, com destaque para a organização do partido e o fortalecimento da base militante. Pedro Kemp destacou que pretende atualizar os cadastros dos filiados e investir em comunicação digital. Ele vê isso como forma de se fortalecer para a eleições do ano que vem.

Elaine Becker também defendeu maior aproximação da base partidária e uma gestão mais estruturada. De acordo com a candidata a ideia é agitar a base e ser organizar, também de olho em 2026.

Estratégias e Mobilização no Plano Estadual

No plano estadual, Vander Loubet enfatizou a importância da mobilização social para influenciar pautas no Congresso. Ele acredita que o partido deve “radicalizar, no bom sentido”, pressionando o cenário político. A meta é apoiar o fim da escala 6×1, revisão do IOF e a isenção do imposto de renda para quem ganha até cinco salários mínimos. Além disso, entrar forte na luta pela reeleição de Lula em 2026.

Sobre o apoio do Governo do Estado, o Deputado afirmou que o governador Riedel precisar querer o apoio do PT. Caso contrário, o partido irá construir projeto próprio para o governo. Um dos nomes que ganha força é o ex-deputado federal Fábio Trad, que se desligou do PSD para se juntar ao PT.

Esta é a primeira vez em 12 anos que o partido retoma o Processo de Eleição Direta (PED), com votação aberta a todos os filiados. Caso haja necessidade de segundo turno, ele ocorrerá em 20 de julho.