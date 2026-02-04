Público PcD tem vagas de auxiliar administrativo, garçom e vigilante disponíveis

A Funsat(Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta quarta-feira (4), 1.168 vagas em 114 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas e mercados (31), fiscal de prevenção de perdas (22), pedreiro (22) e trabalhador de extração florestal (20). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 94 vagas disponíveis em auxiliar de confecção, auxiliar administrativo, estoquista e vigilante. Além disso, há dez vagas temporárias para funções como garçom.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.