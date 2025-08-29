Veículos de Comunicação
ESPORTE E LAZER

Quadras, parquinho e academia ao ar livre marcam Arena Esportiva Zé Pereira

Novo espaço integra programa social e fortalece opções de lazer em diferentes regiões da cidade

Fernando de Carvalho

Novo espaço integra programa social e fortalece opções de lazer em diferentes regiões da cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Novo espaço integra programa social e fortalece opções de lazer em diferentes regiões da cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Campo Grande ganhou mais uma opção voltada ao esporte e ao lazer com a inauguração da Arena Esportiva Zé Pereira, na noite de quinta-feira (28). O espaço faz parte das comemorações pelos 126 anos da Capital e reforça a oferta de áreas públicas para atividades físicas em diferentes regiões da cidade.

Estrutura multifuncional

A arena conta com quadra de futebol society, quadra de areia, espaço para basquete 3×3, academia ao ar livre, arquibancada, iluminação de LED e parquinho infantil. O investimento foi de R$ 404,8 mil, e as primeiras atividades já começaram: aulas de futebol society com cerca de 30 participantes, entre crianças e adultos.

Expansão do programa

O novo espaço integra o programa MS Bom de Bola, que busca atender famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do esporte. Com a entrega no Zé Pereira, já são seis arenas em funcionamento na cidade, localizadas também nos bairros Dom Antônio Barbosa, Coophatrabalho, Coophavila II, Itamaracá e Paulo Coelho Machado. No total, estão previstas sete unidades.

Lazer e proteção social

Além da arena, o bairro recebeu playgrounds por meio de convênio entre o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Prefeitura e o Instituto Manoel Bonifácio. O procurador do MPT/MS, Hiran Meneghelli, destacou o objetivo da iniciativa:

“Criança tem que brincar, não trabalhar. Brincar faz parte do aprender, e o lazer é parte disso. Através de recursos de ações nossas, conseguimos reverter para a comunidade.”

Voz da comunidade

O presidente da Associação de Moradores, Givanildo Ximenes, ressaltou a importância do espaço para o bairro:

“A comunidade tem se sentido acolhida por esse espaço ser o único que nós temos aqui. As mães e os pais trazem seus pequenos para praticar esporte e brincar. O Zé Pereira só tem a ganhar.”

Já a moradora Nice Lourenço, de 57 anos, relatou benefícios pessoais ao participar das atividades:

Nice mora no bairro há mais de 30 anos – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

“Quando comecei, estava difícil até para abaixar. Agora já faço abdominal, emagreci uns três quilos e melhorei a autoestima. Esse é um projeto muito importante para a gente e não vamos parar.”

*Com informações da Prefeitura de CG

