Qualificação prepara profissionais de MS para turismo cultural no Corredor Bioceânico

Profissionais que atuam no setor de turismo e cultura de Campo Grande e Porto Murtinho participam nesta quinta-feira (26), das 8h às 11h30, de uma qualificação voltada à valorização dos territórios culturais inseridos no Corredor Bioceânico.

O encontro será realizado no Museu da Imagem e do Som (MIS), localizado no Memorial da Cultura e Cidadania, em Campo Grande.

A formação tem como foco o fortalecimento do turismo de base territorial, com destaque para a inclusão dos saberes tradicionais, identidades locais e diversidade cultural nos roteiros turísticos regionais.

A proposta é preparar os profissionais para integrar essas expressões ao planejamento das atividades ligadas à Rota, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

Organizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o curso conta com a participação de pesquisadores e docentes ligados à administração pública, fronteiras e desenvolvimento regional.

Estão entre os palestrantes o professor Milton Augusto Pasquotto Mariani, credenciado nos Programas de Pós-Graduação em Administração e Estudos Fronteiriços; Erick Pusch Wilke, coordenador do Projeto Corredor Bioceânico na UFMS; e Geraldino Carneiro de Araújo, docente vinculado ao mestrado profissional em administração pública da instituição.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS