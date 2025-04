Quarta-feira deve ter pancadas de chuva em boa parte do estado

A quarta-feira (9) deve ser de dia nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em boa parte dos municípios do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso amarelo, que indica perigo potencial de chuvas intensas para boa parte dos municípios do estado.

Campo Grande

Na Capital, a temperatura deve ter máxima de 29°. Pela manhã, o dia deve permanecer nublado com ventos fracos e moderados, nos períodos da tarde e noite estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Campo Grande segue com aviso amarelo do Inmet.

Dourados

Máxima de 29°C também em Dourados, onde pela manhã o céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e ventos fracos. Durante a tarde também estão previstas pancadas de chuva isoladas e para o período noturno a previsão é de muitas nuvens.

Leste

Em Três Lagoas e Aparecida do Taboado a máxima deve ser 30°C. Os municípios também estão sob aviso amarelo do Inmet e pela manhã, o cenário deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Para os períodos da tarde e noite a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Paranaíba, a temperatura não deve passar dos 29°C . Pela manhã muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, já durante a tarde e noite devem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Norte

Em Coxim, Sonora e Pedro Gomes máxima de 31°C. Os municípios também estão sob aviso amarelo e devem apresentar muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos períodos da tarde e noite.

Pantanal

Calor de 32°C em Corumbá, com manhã e tarde nubladas e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. À noite muitas nuvens no céu.

Em Porto Murtinho, a máxima deve ser 29°C, também com pancadas de chuva isoladas pela manhã e tarde. Para o período noturno não há previsão de chuva.