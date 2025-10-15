Quarta-feira será de calor e chuvas isoladas em MS

O tempo fica mais firme no estado nesta quarta-feira (15), com poucas nuvens e chuvas isoladas mais concentradas no Norte, Centro e Sul, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 34°C, com muitas nuvens pela manhã e tarde, com pancadas de chuva à tarde e ventos fracos a moderados.

Dourados

Dourados tem máxima de 35°C, com pancadas de chuva isoladas e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Em Três Lagoas, chove no período vespertino e o céu fica nublado nos demais; a máxima é de 34°C.

Aparecida do Taboado está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com ventos de até 60 quilômetros por hora e chuvas que acumulam 50 milímetros nesta quarta-feira.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 35°C, enquanto Sonora e Pedro Gomes atingem os 36°C. Os três municípios do norte têm pancadas de chuva à tarde e ventos fracos em todos os períodos.

Pantanal

Na região Norte, as temperaturas são mais elevadas: Corumbá e Porto Murtinho atingem os 37°C; ambos com pancadas de chuva e trovões à tarde.