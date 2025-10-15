Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Quarta-feira será de calor e chuvas isoladas em MS

Temperaturas passam dos 35°C em várias regiões do estado, com ventos fracos a moderados

Ana Lorena Franco

Termômetros chegam aos 37°C em algumas regiões - Foto: Arquivo RCN67
Termômetros chegam aos 37°C em algumas regiões - Foto: Arquivo RCN67

O tempo fica mais firme no estado nesta quarta-feira (15), com poucas nuvens e chuvas isoladas mais concentradas no Norte, Centro e Sul, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande atinge os 34°C, com muitas nuvens pela manhã e tarde, com pancadas de chuva à tarde e ventos fracos a moderados.

Dourados

Dourados tem máxima de 35°C, com pancadas de chuva isoladas e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Em Três Lagoas, chove no período vespertino e o céu fica nublado nos demais; a máxima é de 34°C.
Aparecida do Taboado está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com ventos de até 60 quilômetros por hora e chuvas que acumulam 50 milímetros nesta quarta-feira.

Costa Norte

Coxim tem máxima de 35°C, enquanto Sonora e Pedro Gomes atingem os 36°C. Os três municípios do norte têm pancadas de chuva à tarde e ventos fracos em todos os períodos.

Pantanal

Na região Norte, as temperaturas são mais elevadas: Corumbá e Porto Murtinho atingem os 37°C; ambos com pancadas de chuva e trovões à tarde.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos