Quase 2 mil vagas estão disponíveis nesta segunda-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a semana com 1.862 vagas disponíveis, distribuídas em 149 funções, há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD) e vagas temporárias.

Entre as vagas gerais, existem 148 para auxiliar de limpeza; 195 para auxiliar nos serviços de alimentação e 268 para operador de caixa, entre outras. Entre as oportunidades para quem não tem experiência, destaque para atendente de lanchonete (100); repositor em supermercados (205) e vendedor pracista (1), entre outras.

Entre as vagas para PcD, destaque para assistente administrativo (5); repositor em supermercado (5) e atendente de lojas e mercados (2), entre outras. No caso das vagas temporárias, há uma vaga para empregado doméstico diarista.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória. É preciso levar os documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, o candidato deve levar o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. Para conferir toda a lista de vagas, clique aqui.