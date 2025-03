Quase 2 toneladas de maconha são apreendidas em rodovias de MS

Operações realizadas pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal nas rodovias de Mato Grosso do Sul resultaram na apreensão do total de 1.910,2 quilos de maconha. As apreensões ocorreram em diferentes municípios do estado: Três Lagoas, Caarapó e Bataguassu. Todas as ocorrências foram registradas no sábado (22).

Três Lagoas

Em Três Lagoas, a condutora desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Ela e a passageira foram presas por transportarem 327,2 quilos de maconha e 22,4 quilos de skunk.

Segundo a polícia, a mulher informou que retirou a carga em Bela Vista (MS) e o destino final seria Bauru (SP).

As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Civil em Três Lagoas.

Caarapó

Em Caarapó, policiais civis abordaram um carro em alta velocidade e verificaram que o veículo possuía registro de apropriação indébita. Ao descer do veículo, o motorista confessou que transportava maconha.

Foram apreendidos 718 kg e 5 kg de skunk e, em depoimento, o condutor disse que recebeu o veículo com a droga em Coronel Sapucaia e o destino final em Dourados.

O condutor foi encaminhado à Polícia Civil em Caarapó.

Bataguassu

Na BR-267, em Bataguassu, Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 860 kg de maconha e prendeu o homem que transportava a droga.

O veículo, o motorista e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Bataguassu.

*Com Informações da Polícia Rodoviária Federal