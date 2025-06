Quase 20 mil pacotes de cigarros do Paraguai são apreendidos em Mundo Novo

Dois caminhões carregados com quase 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos neste sábado (31), na região de Mundo Novo, sul de Mato Grosso do Sul.

Os veículos foram abandonados pelos motoristas após uma tentativa de fuga da polícia. Ninguém foi preso.

Perseguição começou na Estrada do Lixão

A apreensão ocorreu durante patrulhamento em uma área rural conhecida como Estrada do Lixão, nas proximidades da MS-299. Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) avistaram dois caminhões entrando no território brasileiro pela fronteira com o Paraguai.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os condutores tentaram fugir. A perseguição durou alguns quilômetros, até que os veículos foram abandonados, e os suspeitos correram em direção a uma plantação. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado.