Início Campo Grande

JUSTIÇA ELEITORAL

Quase 90 mil eleitores em MS precisam regularizar título para votar em 2026

O número representa 4,33% do eleitorado do estado, segundo dados da Justiça Eleitoral

Karina Anunciato

O cancelamento do documento impede a posse em cargo público e a matrícula em instituições de ensino (Foto: Reprodução/ TCE-MS)
Em Mato Grosso do Sul, 88.124 eleitores podem ficar impedidos de votar nas próximas eleições se não regularizarem o título. O número representa 4,33% do eleitorado do estado, segundo dados da Justiça Eleitoral.

O cancelamento ocorreu porque esses eleitores deixaram de votar em três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa ou pagar multa. Vale lembrar que cada turno é considerado uma eleição.

No Brasil, mais de 5 milhões de títulos foram cancelados em 2025, o equivalente a 3,17% do eleitorado nacional.

Situação Irregular do Título

A situação irregular do título traz uma série de dificuldades à pessoa, como:

  • suspensão de benefícios sociais;
  • impedimento para emitir documentos como passaporte e carteira de identidade;
  • restrição para assumir cargos públicos;
  • bloqueio para renovar matrícula em instituições de ensino.

A consulta da situação eleitoral pode ser feita no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou presencialmente em postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Caso o título esteja cancelado, é necessário solicitar a regularização.

Próximas Eleições

Nas eleições de 2026, os eleitores vão escolher governador e vice, deputados estaduais e federais, senadores, presidente e vice-presidente da República.

