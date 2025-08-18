Quase 90 mil eleitores em MS precisam regularizar título para votar em 2026

Em Mato Grosso do Sul, 88.124 eleitores podem ficar impedidos de votar nas próximas eleições se não regularizarem o título. O número representa 4,33% do eleitorado do estado, segundo dados da Justiça Eleitoral.
O cancelamento ocorreu porque esses eleitores deixaram de votar em três eleições consecutivas, sem apresentar justificativa ou pagar multa. Vale lembrar que cada turno é considerado uma eleição.
No Brasil, mais de 5 milhões de títulos foram cancelados em 2025, o equivalente a 3,17% do eleitorado nacional.
Situação Irregular do Título
A situação irregular do título traz uma série de dificuldades à pessoa, como:
- suspensão de benefícios sociais;
- impedimento para emitir documentos como passaporte e carteira de identidade;
- restrição para assumir cargos públicos;
- bloqueio para renovar matrícula em instituições de ensino.
A consulta da situação eleitoral pode ser feita no site do TSE, pelo aplicativo e-Título ou presencialmente em postos de atendimento da Justiça Eleitoral. Caso o título esteja cancelado, é necessário solicitar a regularização.
Próximas Eleições
Nas eleições de 2026, os eleitores vão escolher governador e vice, deputados estaduais e federais, senadores, presidente e vice-presidente da República.