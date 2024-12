Quase meia tonelada de droga é apreendida em Bonito

PREVENÇÃO

Fumacê percorre seis bairros da Capital nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), o Fumacê será aplicado em seis bairros de Campo Grande para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. As ações ocorrerão das 16h às 22h, com equipes percorrendo as ruas dos bairros Centro Oeste, Pioneiros, Parati, Aero Rancho, Rita Vieira e Universitário […]