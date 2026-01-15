Quase sete em cada dez famílias estão endividadas em Campo Grande

Quase sete em cada dez famílias de Campo Grande convivem atualmente com algum tipo de dívida. É o que revela a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), que aponta avanço do endividamento ao longo de 2025 e acende um alerta sobre a situação financeira dos moradores da capital.

De acordo com o levantamento, 68,6% das famílias campo-grandenses estão endividadas, o equivalente a 226 mil lares. O índice representa crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior e confirma uma tendência de aumento contínuo nos últimos meses.

A inadimplência também preocupa. 29,4% das famílias têm contas em atraso, e 13,7% afirmam que não terão condições de quitar essas dívidas, mesmo parcialmente. Entre os endividados, mais da metade acumula atrasos superiores a 90 dias, o que indica dificuldade prolongada para reorganizar o orçamento.

O cartão de crédito aparece como o principal responsável pelo endividamento, presente em 66,5% dos casos, seguido pelos carnês de lojas e pelos financiamentos de veículos. Em muitos lares, as dívidas comprometem a renda por longos períodos: 37,8% das famílias afirmam estar endividadas há mais de um ano.

Outro dado relevante é o comprometimento da renda mensal. Mais da metade dos entrevistados informou destinar entre 11% e 50% da renda ao pagamento de dívidas, enquanto 13,6% comprometem mais de 50% do orçamento, o que reduz a margem para despesas básicas e imprevistos.

Endividamento e Inadimplência em Campo Grande

A PEIC é realizada mensalmente e acompanha a evolução do endividamento e da inadimplência nas capitais brasileiras. Em Campo Grande, os números reforçam o impacto do crédito no cotidiano das famílias e indicam um cenário de maior cautela para o consumo nos próximos meses.