Quase uma tonelada de maconha é apreendida em caminhão-baú na BR-262 em Campo Grande

Motorista apresentou versões diferentes e foi preso

Fernando de Carvalho

Droga estava escondida em caixas de mudança - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque
Droga estava escondida em caixas de mudança - Foto: Divulgação/Batalhão de Choque

Uma abordagem na BR-262, próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande, resultou na apreensão de 926,9 quilos de maconha escondidos em um caminhão-baú na noite de quarta-feira (25).

A carga ilícita estava misturada a caixas de mudança e foi descoberta durante patrulhamento do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Segundo o registro policial, o veículo, com placas de São Paulo, chamou atenção por trafegar em velocidade abaixo do permitido. O motorista apresentou notas fiscais para peças de tratores e produtos industriais, mas disse que a mudança era de um militar do Exército, com destino a Guarulhos (SP).

Pouco depois, mudou a versão e afirmou que entregaria a carga na Base Aérea de São Paulo.

Droga estava escondida entre caixas pessoais

Durante a vistoria, os policiais confirmaram as cargas lícitas, mas encontraram 18 caixas contendo tabletes de maconha escondidos entre livros e objetos pessoais. O motorista afirmou não saber que transportava entorpecentes e disse desconhecer quem contratou o frete ou para onde a droga seria levada. A polícia reforçou que a mudança em si não tem relação com o transporte da droga.

Encaminhamento do caso

Além da droga, o caminhão foi apreendido. Tanto o veículo quanto o restante da carga lícita foram levados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), em Campo Grande. O motorista foi conduzido à Depac Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a polícia, a apreensão representa um prejuízo estimado de R$ 1,9 milhão ao tráfico de drogas.

*Com informações do Batalhão de Choque

