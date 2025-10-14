Quase uma tonelada de maconha é apreendida na BR-060, em Campo Grande

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 957 quilos de maconha e 2 mil maços de cigarros contrabandeados em Campo Grande, na tarde de segunda-feira (13).

A ação fez parte da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que reforça o combate ao tráfico e ao contrabando em Mato Grosso do Sul.

As investigações começaram após troca de informações entre os setores de inteligência das forças de segurança. Os agentes identificaram que um VW Polo branco era utilizado para transportar drogas de Ponta Porã até Campo Grande, viajando em comboio com um Fiat Palio branco, que funcionava como batedor.

As equipes montaram um cerco e realizaram a abordagem simultânea dos veículos em diferentes pontos da BR-060. O Fiat Palio foi parado nas proximidades do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, onde o motorista, de 24 anos, foi flagrado com 2 mil maços de cigarros e quatro pneus de origem estrangeira.

Já o condutor do VW Polo tentou fugir e acabou abandonando o carro dentro do Rio Anhanduí, na região do Parque do Lageado. Dentro do veículo, os policiais encontraram 1.063 tabletes de maconha, totalizando quase uma tonelada da droga.

A polícia também confirmou que o automóvel era furtado e estava com placas falsas, com registro de roubo em Vitória (ES).

O suspeito preso foi levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), onde foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e contrabando.

O segundo envolvido, que conduzia o carro carregado com a maconha, continua foragido.

*Com informações da Polícia Civil de MS