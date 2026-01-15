Quatro bairros de Campo Grande recebem fumacê nesta quinta-feira (15)

O combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de arboviroses como dengue, Zika e chikungunya, será reforçado em quatro bairros de Campo Grande nesta quinta-feira (15) por meio do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como fumacê.
Horário e bairros contemplados
As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos bairros Tiradentes, São Lourenço, Nova Lima e Novos Estados, atendendo principalmente áreas com maior incidência de focos do mosquito.
Colaboração dos moradores é fundamental
Para que a ação tenha eficácia máxima, os moradores devem abrir portas e janelas, permitindo que o inseticida alcance locais onde os mosquitos costumam se abrigar. A participação da população é considerada essencial para reduzir a população adulta do Aedes aegypti e, consequentemente, o risco de transmissão das doenças.
Condições climáticas podem adiar a ação
O serviço pode ser adiado ou cancelado em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a aplicação do veneno. A Sesau reforça que a segurança dos profissionais e a eficácia do inseticida dependem de condições meteorológicas favoráveis.
Efeito do inseticida
O fumacê atua principalmente sobre os mosquitos adultos, com foco nas fêmeas, que são as transmissoras das arboviroses. Apesar disso, outras espécies também podem ser afetadas, razão pela qual a aplicação do produto é realizada de forma criteriosa e controlada, garantindo maior eficiência na redução dos vetores.