Quatro estrangeiros são presos em Deodápolis com 14 mil dólares em cédulas falsas

Quatro estrangeiros – dois homens de nacionalidade peruana e duas mulheres equatorianas – foram presos em flagrante na quinta-feira (15) em Deodápolis, após uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

O grupo é suspeito de usar cédulas de dólar falsificadas em estabelecimentos comerciais da cidade.

As investigações começaram no dia 8 de maio, quando comerciantes denunciaram ao Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil que pessoas estariam utilizando moeda americana falsa em compras no centro da cidade. No mesmo dia, dois suspeitos já haviam sido identificados.

A abordagem final ocorreu nesta quinta-feira, quando os quatro foram localizados em um veículo. Durante a vistoria, os suspeitos negaram portar dinheiro falso, mas os policiais encontraram US$ 1 mil em cédulas falsificadas no carro.

Em seguida, mais US$ 12.400 também falsos foram localizados, escondidos dentro de uma meia, no momento em que tentavam se livrar do material.

Um comerciante também procurou a delegacia para entregar outros US$ 600 que teria recebido do mesmo grupo. Ao todo, o valor apreendido chega a US$ 14 mil — o equivalente a mais de R$ 79 mil.

Segundo a polícia, o montante representa um risco significativo ao comércio local, uma vez que o uso de cédulas falsas compromete a circulação econômica e prejudica diretamente os empresários.

O quarteto foi autuado em flagrante pelo crime de moeda falsa e permanece preso à disposição da Justiça. As investigações continuam para apurar se há envolvimento de outros integrantes ou conexões com redes de falsificação internacionais.

*Com informações da Polícia Civil de MS