Quatro meses após inauguração, apartamentos seguem fechados e sem previsão de ocupação

Quatro meses após a cerimônia de inauguração, a Vila dos Idosos, localizada no centro de Campo Grande, permanece fechada. O projeto, que teve sua inauguração oficial no dia 29 de agosto, durante as comemorações do aniversário de 126 anos da cidade, ainda não tem data definida para a ocupação dos 40 apartamentos destinados a idosos. Na ocasião, o sorteio dos futuros moradores foi realizado com grande expectativa, mas, até o momento, os contemplados seguem aguardando para ocupar os imóveis.

O evento foi marcado por grande festa e contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, do deputado estadual Lídio Lopes, além de diversas autoridades locais. Durante a cerimônia, o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (Emha), Cláudio Marques Costa Júnior, informou que os apartamentos e os 10 espaços comerciais estariam prontos para ocupação até o final de 2025, após a resolução de alguns ajustes técnicos e burocráticos. Entretanto, com o ano prestes a terminar, a Vila dos Idosos segue inacabada.

Projeto orçado em R$ 7 milhões ultrapassa R$ 15 milhões e segue com atraso

A construção da Vila dos Idosos começou em junho de 2022, sob a gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad, com um orçamento inicial de R$ 7 milhões. No entanto, ao ser concluído, o projeto ultrapassou as previsões e custou cerca de R$ 15 milhões, mais do que o dobro do valor estimado. A expectativa era de que a obra fosse finalizada em 24 meses, com previsão para junho de 2024, mas, após 42 meses, o local continua inacabado, frustrando a população idosa que esperava por uma solução habitacional.

Condições e custos para os moradores

Os 40 apartamentos da Vila dos Idosos têm 34 metros quadrados de área privativa, e cada morador precisará pagar um aluguel mensal de R$ 155,00, conforme anunciado no evento de inauguração. Além disso, para ajudar na manutenção do condomínio, dez salas comerciais foram disponibilizadas para instalação de serviços como padarias, farmácias, conveniências e outros tipos de comércio. A meta é arrecadar R$ 20 mil mensais com os arrendamentos dessas unidades comerciais.

A proposta da Vila dos Idosos é que os moradores possam ocupar os apartamentos pelo tempo que necessitarem, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela administração municipal. No entanto, nenhum morador será proprietário do imóvel, e o direito de ocupação não poderá ser transferido para outra pessoa. Durante o sorteio realizado em agosto, uma lista de espera foi formada, com 40 suplentes, e já existem mais de mil idosos interessados no projeto.