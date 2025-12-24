Quatro meses após inauguração, apartamentos seguem fechados e sem previsão de ocupação

Quatro meses após a cerimônia de inauguração, a Vila dos Idosos, localizada no centro de Campo Grande, permanece fechada. O projeto, que teve sua inauguração oficial no dia 29 de agosto, durante as comemorações do aniversário de 126 anos da cidade, ainda não tem data definida para a ocupação dos 40 apartamentos destinados a idosos. Na ocasião, o sorteio dos futuros moradores foi realizado com grande expectativa, mas, até o momento, os contemplados seguem aguardando para ocupar os imóveis.
O evento foi marcado por grande festa e contou com a presença da prefeita Adriane Lopes, do deputado estadual Lídio Lopes, além de diversas autoridades locais. Durante a cerimônia, o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação (Emha), Cláudio Marques Costa Júnior, informou que os apartamentos e os 10 espaços comerciais estariam prontos para ocupação até o final de 2025, após a resolução de alguns ajustes técnicos e burocráticos. Entretanto, com o ano prestes a terminar, a Vila dos Idosos segue inacabada.
Projeto orçado em R$ 7 milhões ultrapassa R$ 15 milhões e segue com atraso
A construção da Vila dos Idosos começou em junho de 2022, sob a gestão do ex-prefeito Marquinhos Trad, com um orçamento inicial de R$ 7 milhões. No entanto, ao ser concluído, o projeto ultrapassou as previsões e custou cerca de R$ 15 milhões, mais do que o dobro do valor estimado. A expectativa era de que a obra fosse finalizada em 24 meses, com previsão para junho de 2024, mas, após 42 meses, o local continua inacabado, frustrando a população idosa que esperava por uma solução habitacional.
Condições e custos para os moradores
Os 40 apartamentos da Vila dos Idosos têm 34 metros quadrados de área privativa, e cada morador precisará pagar um aluguel mensal de R$ 155,00, conforme anunciado no evento de inauguração. Além disso, para ajudar na manutenção do condomínio, dez salas comerciais foram disponibilizadas para instalação de serviços como padarias, farmácias, conveniências e outros tipos de comércio. A meta é arrecadar R$ 20 mil mensais com os arrendamentos dessas unidades comerciais.
A proposta da Vila dos Idosos é que os moradores possam ocupar os apartamentos pelo tempo que necessitarem, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela administração municipal. No entanto, nenhum morador será proprietário do imóvel, e o direito de ocupação não poderá ser transferido para outra pessoa. Durante o sorteio realizado em agosto, uma lista de espera foi formada, com 40 suplentes, e já existem mais de mil idosos interessados no projeto.
Critérios para a seleção e alta concorrência
O processo seletivo gerou grande procura, com 1.144 inscrições de pessoas com mais de 60 anos. No entanto, 212 candidaturas foram desclassificadas por não atenderem aos critérios de elegibilidade. Com os 932 idosos restantes, a concorrência foi acirrada, com 23 pessoas disputando cada vaga.
Para se qualificar para o sorteio, os interessados precisavam atender aos seguintes requisitos: não ter renda superior a três salários mínimos, não ser proprietário de outro imóvel, estar cadastrado na Emha e ter 60 anos ou mais. O sorteio gerou grande expectativa entre a população idosa, mas a falta de uma resposta sobre a data de entrega tem gerado frustração entre os contemplados e seus familiares.
Premiação e reconhecimento nacional
Apesar do atraso na entrega da Vila dos Idosos, o projeto recebeu reconhecimento nacional. Em setembro deste ano, a prefeita Adriane Lopes foi homenageada no 72º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), realizado em João Pessoa (PB). Ela e o diretor da Emha receberam o “Selo Mérito 2025” nas categorias Atendimento Habitacional de Grupos Sociais com Necessidades Específicas e Regularização Fundiária e Edilícia.
A homenagem, considerada uma das mais importantes do Brasil no setor de habitação, foi um reconhecimento ao trabalho da Prefeitura de Campo Grande na implementação de projetos habitacionais voltados para a população de baixa renda. A prefeita, ao receber o prêmio, destacou a relevância das iniciativas da Emha, especialmente no que diz respeito ao apoio à terceira idade.
O futuro da Vila dos Idosos
Enquanto a população idosa aguarda pela ocupação dos apartamentos, ainda não há uma previsão oficial sobre quando a Vila dos Idosos será efetivamente entregue. O projeto, que inicialmente gerou grande expectativa, segue sem uma solução definitiva para os moradores sorteados, e as autoridades locais precisam fornecer mais informações sobre o andamento da obra. A entrega da Vila dos Idosos continua sendo uma promessa em aberto, e a população idosa de Campo Grande segue aguardando a concretização do projeto, que representa uma alternativa habitacional importante para a cidade.