Quatro pessoas são presas após descarte irregular de lixo em Campo Grande

Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã desta terça-feira (5) por crime de poluição ambiental, após serem flagradas descartando e acumulando resíduos sólidos de forma irregular em via pública, na Rua Evelina Selingardi Figueiredo, próximo ao aterro Dom Antônio, em Campo Grande.

De acordo com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), os suspeitos abordavam motoristas de caminhões e outros veículos que transitavam pelo local, pedindo para que o lixo e materiais inservíveis fossem despejados ali e em seguida, faziam a triagem do que consideravam útil e deixavam no terreno os resíduos rejeitados.

Entre os detidos estão o proprietário de uma residência e dois homens que moravam com ele e o ajudavam no manejo dos resíduos. Em outro imóvel, localizado na mesma rua, um quarto indivíduo também foi preso por manter um depósito de materiais degradantes. Todos foram conduzidos à Decat e seguem à disposição da Justiça. Um dos autuados já era considerado evadido do sistema prisional.

Segundo um servidor da Prefeitura responsável pela coordenação da limpeza, aproximadamente 266 metros cúbicos de resíduos, o equivalente a 19 caminhões, já haviam sido retirados do local até o fim da manhã.

A operação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Decat, em ação conjunta com a Prefeitura de Campo Grande, representada pelas secretarias municipais de Saúde (SESAU) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), além da patrulha ambiental da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O crime de poluição ambiental está previsto no artigo 54 da Lei 9.605/1998, com pena que varia de 1 a 5 anos de reclusão.