Quatro pessoas são presas com mais de duas toneladas de drogas na Capital

Quatro pessoas foram presas no domingo (24), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Em uma residência, os policiais do Batalhão do Choque encontraram mais de 2,4 toneladas de maconha e um quilo de cocaína.

Conforme a polícia, a ação teve início depois que um morador, que preferiu não se identificar, informou aos policiais da Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque (ROTAC Comando) que havia visto quatro pessoas em frente a uma casa na Rua Gumercindo Garcia Barbosa. Segundo ele, uma delas teria pulado o muro do imóvel, levantando a suspeita de um possível roubo.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram os suspeitos próximos a um veículo. Sobre o banco do carro havia um tablete de maconha à vista. Durante a abordagem, um dos homens tentou fugir pelos fundos e se esconder no telhado, mas foi detido.

Na vistoria ao interior da casa, os militares localizaram 2.478 quilos de maconha e 1,096 quilo de cocaína armazenados em um dos cômodos.

A Prisão e a Investigação

Aos policiais, os presos disseram que receberiam R$ 100 cada para ajudar a descarregar uma carreta que chegaria ao local. Todos receberam voz de prisão e foram levados à delegacia.

Durante o procedimento, os advogados dos suspeitos acompanharam os trabalhos.