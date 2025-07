Quatro pessoas morrem após colisão com árvore na zona rural de Miranda

Quatro trabalhadores rurais morreram em um grave acidente na manhã do último sábado (5). A tragédia ocorreu após a caminhonete em que estavam colidir violentamente com uma árvore na estrada vicinal conhecida como “Estrada das 7 Placas”, em Miranda. Essa estrada está situada a cerca de 208 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas foram identificadas como Marcos Adriano Santana, de 48 anos; Jhenifer Milla de Oliveira Venancio, de 31; Braz Mendieta Ximenes, de 33; e Rone Bezerra Fernandes, de 36. Todos prestavam serviços em propriedades rurais da região. Eles utilizavam a via como rota de deslocamento até o trabalho.

Detalhes do Acidente

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a caminhonete Mitsubishi L200-Triton perdeu o controle e bateu contra uma árvore às margens da estrada. A colisão resultou na morte imediata de quatro dos cinco ocupantes.

A quinta vítima, que sobreviveu, foi socorrida em estado grave ao hospital de Miranda. Contudo, precisou ser transferida com urgência para Campo Grande por meio de vaga zero. Isso ocorreu em razão da gravidade dos ferimentos.

Após o acionamento das equipes de resgate, a perícia técnica esteve no local para realização dos procedimentos legais. A Polícia Civil de Miranda instaurou inquérito para investigar as causas do acidente, que permanece sob apuração.

Impacto e Repercussão

A estrada onde ocorreu a tragédia é amplamente utilizada por trabalhadores rurais. Este fato acende um alerta para as condições de trafegabilidade e sinalização da via. O caso causou comoção entre moradores e colegas das vítimas na zona rural do município.