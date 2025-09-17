Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ACIDENTE

Avião cai em fazenda de MS e mata piloto que voava sozinho

Vítima viajava de Araçatuba (SP) com destino a Figueirópolis d'Oeste (MT)

Karina Anunciato

Ramiro Pereira de Matos (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

O corpo do ortopedista e pecuarista, Ramiro Pereira de Matos, de 67 anos, chegou a Campo Grande na manhã desta quarta-feira (17). Ele morreu, na terça-feira (16), depois da queda do avião que ele pilotava caiu numa região de difícil acesso no Pantanal sul-mato-grossense quase na divisa com Mato Grosso.

De acordo com informações da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), a aeronave monomotor (PS-FDW) decolou de Araçatuba (SP) às 7h53 com destino a uma fazenda em Figueirópolis d’Oeste (MT), mas desapareceu do radar a poucos quilômetros da chegada. Os destroços foram encontrados por volta das 14h, em uma área rural de Corumbá.

Investigação do Acidente

Por causa da dificuldade de acesso ao local, equipes de resgate priorizaram a retirada do corpo, que foi levado até a sede de uma fazenda e, em seguida, transferido para Campo Grande em avião do Corpo de Bombeiros. A chegada ocorreu na manhã desta quarta-feira, no aeroporto Santa Maria.

Segundo a Polícia Civil, exames periciais serão feitos para apurar as causas da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão responsável por investigar acidentes aéreos no país, também participa da análise.

