Quinta-feira será de calor intenso e tempo seco em MS

Esta quinta-feira (24) será marcada por calor e tempo seco em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Climatempo, as temperaturas sobem ainda mais no período da tarde, com destaque para os municípios do Norte do estado, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

Além disso, no extremo Sul, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o avanço de uma frente fria e a atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas com intensidade de fraca a moderada.

Campo Grande

Em Campo Grande, o dia começa com céu nublado, mas as nuvens diminuem ao longo do dia. A máxima prevista é de 32°C, com ventos fracos a moderados.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, o tempo permanece nublado, sem previsão de chuva, e os termômetros também marcam até 32°C.

A máxima em Ponta Porã também é de 32°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde e céu nublado nos demais períodos.

Costa Leste

No Leste do estado, Três Lagoas terá poucas nuvens durante o dia e céu limpo à noite, com máxima de 32°C. Em Aparecida do Taboado, o céu permanece limpo ao longo de todo o dia, com a mesma temperatura máxima.

Costa Norte

Na região Norte, o calor será ainda mais intenso: Coxim e Pedro Gomes atingem os 36°C, enquanto Sonora pode registrar até 37°C. Nessas cidades, o céu fica limpo e os ventos são fracos.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá terá máxima de 36°C, com céu limpo e ventos fracos. Em Porto Murtinho, o céu fica nublado pela manhã e com poucas nuvens à tarde, sem previsão de chuva, e a máxima chega a 35°C.