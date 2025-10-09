Quinta-feira será de sol forte e calor acima de 35°C em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo em Mato Grosso do Sul indica uma quinta-feira (9) marcada por sol forte, calor intenso e aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia. A presença de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme na maior parte do Estado, favorecendo temperaturas acima dos 35°C em algumas regiões.

Apesar do predomínio do sol, a meteorologia alerta para pancadas de chuva isoladas e até tempestades pontuais, especialmente nas regiões norte, sul e no bolsão sul-mato-grossense.

Essa condição ocorre por causa da influência de uma área de baixa pressão atmosférica combinada à passagem de cavados, que favorecem a formação de nuvens carregadas.

Em Campo Grande, os termômetros variam entre 18°C e 31°C, com períodos de sol entre nuvens. Já nas cidades do sul, como Dourados e Anaurilândia, as mínimas ficam entre 16°C e 17°C, e as máximas chegam a 30°C.

Em Ponta Porã e Iguatemi, o tempo permanece mais ameno, com mínima de 14°C e máxima de 24°C.

Na região pantaneira e sudoeste, Porto Murtinho e Corumbá amanhecem com temperaturas entre 16°C e 19°C, atingindo até 32°C durante a tarde. No norte e no bolsão, o calor será mais intenso: em Coxim, a máxima deve chegar a 35°C, enquanto em Três Lagoas os termômetros variam de 20°C a 35°C.