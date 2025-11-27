Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CLIMA E TEMPERATURA

Quinta-feira terá sol e chance de chuva isolada em MS

Previsão do tempo em Mato Grosso do Sul indica variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, com calor intenso em várias regiões

Fernando de Carvalho

Previsão do tempo em MS indica variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Previsão do tempo em MS indica variação de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A previsão do tempo em Mato Grosso do Sul para esta quinta-feira (27) aponta um dia ensolarado, com aumento de nebulosidade ao longo do período. Embora o sol predomine em grande parte do Estado, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente durante a tarde.

Em algumas áreas, essas chuvas podem ocorrer com maior intensidade. As condições incluem risco de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento mais fortes.

Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 21°C e 23°C nas mínimas, enquanto as máximas podem atingir de 33°C a 35°C. O calor será ainda mais intenso em outras regiões.

No sul, Cone Sul e Grande Dourados, as mínimas ficam entre 19°C e 20°C, com máximas previstas de 32°C a 34°C. Já no Pantanal e no sudoeste do Estado, as temperaturas sobem mais: as mínimas variam entre 23°C e 26°C e as máximas podem chegar a 37°C e 38°C.

No bolsão, leste e norte, a previsão aponta mínimas entre 20°C e 22°C e máximas de 34°C a 35°C.

Os ventos sopram predominantemente do leste, com velocidades de 40 km/h a 60 km/h. Além disso, podem ocorrer rajadas mais fortes, que podem ultrapassar 70 km/h em pontos isolados.

