Quinto feminicídio do mês: mulher de 65 anos é assassinada em Juti, e autor é preso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu nesta segunda-feira (24) o suspeito de um feminicídio ocorrido em Juti. Este é o quinto caso registrado no estado em 2025, com todos ocorrendo no mês de fevereiro.

A vítima, uma mulher de 65 anos, foi encontrada em um terreno baldio no centro da cidade. Segundo a investigação, o agressor, um homem de 35 anos, teria esganado a vítima e tentado simular uma morte natural ao arrastar o corpo para dentro de uma residência.

Após investigações, a polícia descobriu que o suspeito tentava fugir da cidade a pé. Com apoio da Delegacia de Caarapó, ele foi localizado e preso em menos de uma hora, na BR-163, a 8 km de Juti.

Durante a abordagem, o homem estava com uma arma branca e confessou o crime. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Juti, onde permanece à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil de MS