R$ 544 milhões em obras de pavimentação e drenagem chegam a Campo Grande

Obras de pavimentação e drenagem serão realizadas em 33 bairros de Campo Grande, irão iniciar nos próximos dias. Investimento de R$ 544 milhões, aprovado pelo Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) pela Secretaria do Tesouro Nacional.
O valor R$ 136 milhões, referente a primeira fase do Plano, deve ser liberada ainda este ano. Os projetos irão entrar em licitação nos próximos dias. Com isso, as obras devem iniciar no primeiro temestre de 2026.
A lista de bairros contemplados ainda não foi divulgada, porém há mais de um ano, o plano era viabilizar 1.492.800 m² de pavimentação, atendendo aos seguintes bairros: Nasser, Noroeste, Tiradentes, Vilas Boas, Rita Vieira, Moreninhas, Los Angeles, Pioneiro, Aero Rancho, Centenário, Parati, Guanandi, Tarumã, Coophavilla, Batistão e São Conrado.
De acordo com a Secretaria de Fazenda, a aprovação do PEF assegura ao Município condições para contratar operações de crédito com aval da União, o que fortalece a capacidade de investimento em Campo Grande.
Plano de Equilíbrio Fiscal
O Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) é um programa do Governo Federal que permite a Estados e Municípios reorganizarem suas contas públicas, reunindo ações e ajustes para garantir equilíbrio financeiro, controle de despesas, maior eficiência na gestão e capacidade de pagamento.
Com o PEF aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, Campo Grande recebe autorização para contratar operações de crédito com aval da União, o que significa acesso a financiamentos mais robustos, com melhores condições e menor risco.
Na prática, o PEF funciona como um selo de responsabilidade fiscal, demonstrando que a Prefeitura cumpre critérios técnicos exigidos pela STN e possui solidez financeira para assumir investimentos como os R$ 544 milhões destinados às obras de pavimentação e drenagem em Campo Grande.
*Com informações da Prefeitura de CG