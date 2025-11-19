R$ 544 milhões em obras de pavimentação e drenagem chegam a Campo Grande

Obras de pavimentação e drenagem serão realizadas em 33 bairros de Campo Grande, irão iniciar nos próximos dias. Investimento de R$ 544 milhões, aprovado pelo Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) pela Secretaria do Tesouro Nacional.

O valor R$ 136 milhões, referente a primeira fase do Plano, deve ser liberada ainda este ano. Os projetos irão entrar em licitação nos próximos dias. Com isso, as obras devem iniciar no primeiro temestre de 2026.

A lista de bairros contemplados ainda não foi divulgada, porém há mais de um ano, o plano era viabilizar 1.492.800 m² de pavimentação, atendendo aos seguintes bairros: Nasser, Noroeste, Tiradentes, Vilas Boas, Rita Vieira, Moreninhas, Los Angeles, Pioneiro, Aero Rancho, Centenário, Parati, Guanandi, Tarumã, Coophavilla, Batistão e São Conrado.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a aprovação do PEF assegura ao Município condições para contratar operações de crédito com aval da União, o que fortalece a capacidade de investimento em Campo Grande.