Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

R$ 80 bilhões em investimentos privados mudam perfil econômico de MS

Volume aplicado na indústria, no agronegócio e em serviços impulsiona geração de empregos, eleva a renda média e amplia a abertura de empresas em Mato Grosso do Sul

Fernando de Carvalho

Volume aplicado na indústria impulsiona geração de empregos - Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo
Volume aplicado na indústria impulsiona geração de empregos - Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com indicadores que apontam avanço na atividade econômica, aumento da renda e expansão do mercado de trabalho. O Estado soma mais de R$ 80 bilhões em investimentos privados, concentrados principalmente nos setores industrial e agropecuário.

Parte desse volume está relacionada à instalação de grandes plantas de papel e celulose em municípios como Inocência e Bataguassu. O setor industrial figura entre os que mais cresceram no país, enquanto o agronegócio mantém participação relevante no desempenho estadual.

Relatório do Banco do Brasil apontou Mato Grosso do Sul como o segundo estado com maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025, com estimativa de 5,9%. O levantamento considera projeções regionais e indicadores econômicos.

Crescimento econômico e renda em alta

No mercado de trabalho, Mato Grosso do Sul apresenta uma das maiores rendas médias do país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam rendimento mensal médio de R$ 3.469, o oitavo maior do Brasil.

Máquinas a todo vapor fazendo a colheita da soja (Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo)

A produção agropecuária também teve crescimento no período. Em 2025, o valor superou R$ 76,3 bilhões, segundo dados oficiais. O Valor Bruto da Produção (VBP) deve registrar alta superior a 23% em relação ao ano anterior.

A agricultura responde por cerca de 63% do VBP estadual, com destaque para soja, milho e cana-de-açúcar. A pecuária representa pouco mais de 36%, impulsionada principalmente pela bovinocultura, além das cadeias de frango e suínos.

Programas educacionais e permanência nos estudos

Além dos dados econômicos, levantamentos nacionais indicam avanço em mobilidade social. O Atlas da Mobilidade Social, do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), aponta Mato Grosso do Sul como líder no ranking de oportunidades de ascensão socioeconômica.

Um dos fatores citados nesse contexto é a existência de programas de permanência estudantil. Entre eles está o MS Supera, que concede bolsa mensal a alunos em situação de vulnerabilidade.

Entre os atendidos está Daniel de Oliveira Ezidio, estudante de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Natural de Aquidauana, ele utiliza o auxílio para manter os estudos em Campo Grande.

“Tenho desejo de voltar para a minha comunidade com a prática da Medicina e atender o meu povo”, afirmou o estudante.

Antes de receber o benefício, Daniel conciliava a graduação com trabalho noturno. Ele atuava em uma pizzaria durante a madrugada e frequentava as aulas no período diurno.

EJA Mulher amplia acesso à educação

Outra iniciativa voltada à educação é o programa EJA Mulher, desenvolvido na Capital, dentro da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A proposta atende mulheres que retomam os estudos após interrupções ligadas à maternidade, trabalho ou situações de vulnerabilidade.

A estudante Beatriz Resende de Barros, de 26 anos, integra o programa e voltou à sala de aula após o nascimento dos filhos. Ela frequenta as aulas acompanhada da filha mais nova.

“O diretor permitiu que eu trouxesse a minha filha para a sala, e isso fez toda a diferença”, relatou. “Meu sonho é concluir o ensino médio, fazer Engenharia Civil e dar um bom exemplo para meus filhos.”

Abertura de empresas e geração de empregos

O avanço da atividade econômica acompanha a abertura de empresas no Estado. Dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) mostram que, em 2025, foram registrados 13.143 novos negócios.

O setor de serviços concentrou a maior parte das aberturas, com 75,5% do total. O comércio respondeu por cerca de 21%, enquanto a indústria representou 3,6%.

No emprego formal, Mato Grosso do Sul mantém uma das menores taxas de desocupação do país. O índice ficou em 2,9%, o quarto menor nacional, segundo o IBGE.

Entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, o saldo foi positivo em mais de 16 mil vagas formais, conforme dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos