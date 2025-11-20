Radares são reativados em Campo Grande

Radares da capital voltaram a operar em cárater operacional, nesta quarta-feira(19). Antes os radares estavam funcionando em cárater educacional, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) reforça que o objetivo da fiscalização eletrônica é educativo e preventivo.

Durante os primeiros 15 dias de operação, todos os pontos receberam sinalização e placas educativas para orientar os condutores e facilitar a adaptação aos novos equipamentos.

Locais que passam a operar com fiscalização eletrônica:

Rua Ceará – próximo ao viaduto Sen. Italívio Coelho (N–S)

Av. Ver. Thyrson de Almeida x Av. Graciliano Ramos (B–C)

Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (C–B)

Av. Gury Marques, 3203 – Universidade Anhanguera (B–C)

Av. Pres. Ernesto Geisel, 5701 (B–C)

Av. Nelly Martins x R. Pernambuco (B–C)

Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 210 (C–B)

Av. Ver. Thyrson de Almeida – próximo ao nº 498 (B–C)

Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800 (C–B)

Av. Gabriel Del Pino – próximo ao nº 803 (sentidos O–L e L–O)

Av. Manoel da Costa Lima, 2334 (NO–SE)

Av. P. Heráclito – Jd. das Figueiras – próximo à R. Horácio (C–B e B–C)

Av. Manoel da Costa Lima, 2234 (L–O)

Av. Pref. Lúdio M. Coelho x R. João P. Pedrossian (N–S)

Av. Júlio de Castilho – oposto ao nº 810 (B–C)

Av. Pref. Lúdio Martins Coelho x R. Petrópolis (B–C e C–B)

Av. Afonso Pena x Av. Arq. Rubens Gil de Camilo (C–B e B–C)

Av. Noroeste x R. Ana América (B–C)

Av. Dr. Olavo V. de Andrade x R. Ramalho Ortigão (O–L e L–O)

Av. Afonso Pena, 2326 x Rua Rui Barbosa (sentido Centro)

Para o motorista, Pedro Sumida os radares funcionam como lembrete e conta que sentiu diferença, com o não funcionamento dos radares.