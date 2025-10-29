Radares voltam a funcionar em novembro e chegam a 63 novos pontos na Capital

A chegada de novos radares em Campo Grande vai ampliar o número de pontos monitorados por velocidade e outras infrações a partir de 1º de novembro. No total, 212 faixas de tráfego serão fiscalizadas na primeira etapa da expansão.

Nos primeiros 15 dias, no entanto, as autuações não serão aplicadas — o foco será orientativo e voltado à conscientização dos motoristas sobre limites e segurança viária.

O objetivo é reforçar o controle de velocidade e reduzir acidentes em áreas de maior risco, distribuídas por vias de grande circulação da Capital. A instalação dos aparelhos ocorreu após análises técnicas que apontaram necessidade de reforço na segurança viária.

Além da verificação de velocidade, os equipamentos vão registrar avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, conversões proibidas e licenciamento vencido.

As informações captadas também auxiliam o cerco eletrônico, contribuindo com a identificação de veículos furtados ou irregulares.

Após o período educativo, outros 63 locais da Capital também passarão a receber monitoramento por radar, conforme planejamento da administração municipal para 2025.

Contrato e investimento

A instalação, o monitoramento e a manutenção dos equipamentos fazem parte do contrato firmado entre o Consórcio CG Segura e o município. O acordo tem vigência inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por até 10 anos, e prevê investimento de R$ 47,9 milhões com recursos provenientes de multas de trânsito.

Impacto esperado

Os dados a serem gerados pelos sistemas devem permitir análises de tráfego, identificação de horários de pico e planejamento de intervenções nas vias.