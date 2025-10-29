Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÂNSITO

Radares voltam a funcionar em novembro e chegam a 63 novos pontos na Capital

Período educativo começa no dia 1º e, ao todo, 212 faixas serão monitoradas por fiscalização eletrônica em Campo Grande

Fernando de Carvalho

Período educativo começa no dia 1º - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Período educativo começa no dia 1º - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A chegada de novos radares em Campo Grande vai ampliar o número de pontos monitorados por velocidade e outras infrações a partir de 1º de novembro. No total, 212 faixas de tráfego serão fiscalizadas na primeira etapa da expansão.

Nos primeiros 15 dias, no entanto, as autuações não serão aplicadas — o foco será orientativo e voltado à conscientização dos motoristas sobre limites e segurança viária.

O objetivo é reforçar o controle de velocidade e reduzir acidentes em áreas de maior risco, distribuídas por vias de grande circulação da Capital. A instalação dos aparelhos ocorreu após análises técnicas que apontaram necessidade de reforço na segurança viária.

Além da verificação de velocidade, os equipamentos vão registrar avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres, conversões proibidas e licenciamento vencido.

As informações captadas também auxiliam o cerco eletrônico, contribuindo com a identificação de veículos furtados ou irregulares.

Após o período educativo, outros 63 locais da Capital também passarão a receber monitoramento por radar, conforme planejamento da administração municipal para 2025.

Contrato e investimento

A instalação, o monitoramento e a manutenção dos equipamentos fazem parte do contrato firmado entre o Consórcio CG Segura e o município. O acordo tem vigência inicial de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por até 10 anos, e prevê investimento de R$ 47,9 milhões com recursos provenientes de multas de trânsito.

Impacto esperado

Os dados a serem gerados pelos sistemas devem permitir análises de tráfego, identificação de horários de pico e planejamento de intervenções nas vias.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos