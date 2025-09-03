Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

RECONHECIMENTO

Rádio Massa conquista 1º lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo categoria Áudio

Emissora também faturou o terceiro lugar na mesma categoria

Karina Anunciato

Vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)
Vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

O jornalismo da Rádio Massa faturou o primeiro lugar no 12° Prêmio Sebrae de Jornalismo categoria Áudio. Os vencedores foram conhecidos na noite de terça-feira (02), em Campo Grande.

Duda Schindler

A reportagem “Indústria usa barbatimão para produzir cosméticos de forma sustentável e desenvolve cadeia produtiva”, desenvolvida pelas jornalistas Duda Schindler e Chris Reis, da Rádio Massa Campo Grande, foi a grande vencedora. O trabalho mostra a versatilidade do barbatimão, planta típica do Cerrado brasileiro, e como ela movimenta a cadeia produtiva de forma sustentável.

“Essa foi a primeira vez que conquistamos o 1º lugar em premiações, então a sensação foi muito diferente. Foi um êxtase, um turbilhão de emoções, mas, principalmente, senti uma grande alegria em ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Isso mostra o quanto somos comprometidos e como o Grupo RCN tem um jornalismo ético e de excelência”, descreveu Duda.

Outro destaque da emissora foi a reportagem “Catálogo da esperança: o artesanato que transforma realidades em Nova Porto XV”, produzida pela jornalista Kelly Martins, da Rádio Massa Três Lagoas. O material conquistou o terceiro lugar na mesma categoria, valorizando o trabalho de artesãos que resgatam a identidade regional de Mato Grosso do Sul.

“Receber esse prêmio do Sebrae é motivo de muito orgulho e gratidão. O rádio tem uma força única de chegar perto das pessoas, de contar histórias que emocionam e informam ao mesmo tempo. Esse reconhecimento mostra que o trabalho feito com dedicação e responsabilidade tem impacto real na vida da comunidade. Quero dividir essa conquista com toda a equipe da Massa FM, que todos os dias se esforça para levar jornalismo de qualidade ao nosso público, e também com os ouvintes, que são a razão do nosso trabalho”, declarou Kelly.

Kelly Martins

Em segundo lugar, ficou a reportagem produzida pela Rádio Cidade 97, com o tema: Empreendedorismo no Centro: A Força de Quem Mantém o Comércio Vivo, de Rodrigo Nascimento.

Nesta edição do prêmio, profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo do estado concorreram em cinco categorias: texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e jornalismo universitário. Ao todo, foram inscritos 94 trabalhos.

O Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece os três primeiros colocados em cada categoria e valoriza conteúdos que destacam iniciativas empreendedoras e o desenvolvimento sustentável.

Conheça os vencedores:

Categoria Texto

1º lugar: Vovó empreendedora: Dona Helô, aos 73 anos, mostra que não tem idade para a mulher transformar sonhos em realidade – Anderson Cardoso Viegas (Portal Made in MS)

2º lugar: Agro girls reinam no MS, em um universo que costumava ser masculino – Graziela Rezende e Thalya Godoy (Jornal Midiamax/UOL)

3º lugar: Força invisível: como a economia popular movimenta renda, resistência e inovação – Aline dos Santos e Murilo Medeiros (Campo Grande News)

Categoria Vídeo

1º lugar: Reaproveitamento de dejetos é caminho para mais sustentabilidade no campo – Endrio Ribeiro da Silva Francescon, Adelino Vargas, Ariovaldo Dantas e Antonio Marcos (TV Morena / Globo)

2º lugar: De produtoras de mel pantaneiro a polinizadoras profissionais, abelhas transformam mercado em MS – Cleber Gellio da Silva, Márcio Perez, Andrey Webster, Mariana Coli, Silvio Otto e Eliane Ferreira (SBT MS)

3º lugar: Robotização revoluciona produção de leite em Mato Grosso do Sul – Valeria Benites, Gadiel Chaparro e Karine Pegoraro (CANAL DO BOI)

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: DO SUL: tradições artesanais pantaneiras atravessam gerações e preservam identidade cultural de MS – Marcos Maluf (Top Mídia News)

2º lugar: Quase analógicas, mulheres entram no mundo digital e se tornam milionárias – Marcos Maluf (Top Mídia News)

3º lugar: Sandra escolhe a rua do presídio e bomba fazendo roupa para detentos – Paulo Francis (Campo Grande News)

Categoria Jornalismo Universitário

1º lugar: Artesão de Três Lagoas transforma cocos descartados em arte sustentável – Any Gabriely Rodrigues Galvão, Geovana Garcia Coimbra, Letícya Guimarães de Freitas,
Letícia Maria Farias dos Santos, Thayuri Ferreira Barbosa, Pedro Henrique Alves Euzébio Tergolino e Víctor Pereira Falco dos Santos (Faculdades AEMS)

2º lugar: Rodas e Resistência: Um Movimento que desliza, resiste e transforma – Gabriela do Nascimento Ramires, Amanda Vitória de Souza dos Santos e Giovanna de Souza Gazozo (Universidade Católica Dom Bosco)

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos