Rádio Massa conquista 1º lugar no Prêmio Sebrae de Jornalismo categoria Áudio

O jornalismo da Rádio Massa faturou o primeiro lugar no 12° Prêmio Sebrae de Jornalismo categoria Áudio. Os vencedores foram conhecidos na noite de terça-feira (02), em Campo Grande.

Duda Schindler

A reportagem “Indústria usa barbatimão para produzir cosméticos de forma sustentável e desenvolve cadeia produtiva”, desenvolvida pelas jornalistas Duda Schindler e Chris Reis, da Rádio Massa Campo Grande, foi a grande vencedora. O trabalho mostra a versatilidade do barbatimão, planta típica do Cerrado brasileiro, e como ela movimenta a cadeia produtiva de forma sustentável.

“Essa foi a primeira vez que conquistamos o 1º lugar em premiações, então a sensação foi muito diferente. Foi um êxtase, um turbilhão de emoções, mas, principalmente, senti uma grande alegria em ver o nosso trabalho sendo reconhecido. Isso mostra o quanto somos comprometidos e como o Grupo RCN tem um jornalismo ético e de excelência”, descreveu Duda.

Outro destaque da emissora foi a reportagem “Catálogo da esperança: o artesanato que transforma realidades em Nova Porto XV”, produzida pela jornalista Kelly Martins, da Rádio Massa Três Lagoas. O material conquistou o terceiro lugar na mesma categoria, valorizando o trabalho de artesãos que resgatam a identidade regional de Mato Grosso do Sul.

“Receber esse prêmio do Sebrae é motivo de muito orgulho e gratidão. O rádio tem uma força única de chegar perto das pessoas, de contar histórias que emocionam e informam ao mesmo tempo. Esse reconhecimento mostra que o trabalho feito com dedicação e responsabilidade tem impacto real na vida da comunidade. Quero dividir essa conquista com toda a equipe da Massa FM, que todos os dias se esforça para levar jornalismo de qualidade ao nosso público, e também com os ouvintes, que são a razão do nosso trabalho”, declarou Kelly.

Kelly Martins

Em segundo lugar, ficou a reportagem produzida pela Rádio Cidade 97, com o tema: Empreendedorismo no Centro: A Força de Quem Mantém o Comércio Vivo, de Rodrigo Nascimento.

Nesta edição do prêmio, profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo do estado concorreram em cinco categorias: texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e jornalismo universitário. Ao todo, foram inscritos 94 trabalhos.

O Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece os três primeiros colocados em cada categoria e valoriza conteúdos que destacam iniciativas empreendedoras e o desenvolvimento sustentável.

Conheça os vencedores:

Categoria Texto

1º lugar: Vovó empreendedora: Dona Helô, aos 73 anos, mostra que não tem idade para a mulher transformar sonhos em realidade – Anderson Cardoso Viegas (Portal Made in MS)

2º lugar: Agro girls reinam no MS, em um universo que costumava ser masculino – Graziela Rezende e Thalya Godoy (Jornal Midiamax/UOL)

3º lugar: Força invisível: como a economia popular movimenta renda, resistência e inovação – Aline dos Santos e Murilo Medeiros (Campo Grande News)

Categoria Vídeo

1º lugar: Reaproveitamento de dejetos é caminho para mais sustentabilidade no campo – Endrio Ribeiro da Silva Francescon, Adelino Vargas, Ariovaldo Dantas e Antonio Marcos (TV Morena / Globo)

2º lugar: De produtoras de mel pantaneiro a polinizadoras profissionais, abelhas transformam mercado em MS – Cleber Gellio da Silva, Márcio Perez, Andrey Webster, Mariana Coli, Silvio Otto e Eliane Ferreira (SBT MS)

3º lugar: Robotização revoluciona produção de leite em Mato Grosso do Sul – Valeria Benites, Gadiel Chaparro e Karine Pegoraro (CANAL DO BOI)

Categoria Fotojornalismo

1º lugar: DO SUL: tradições artesanais pantaneiras atravessam gerações e preservam identidade cultural de MS – Marcos Maluf (Top Mídia News)

2º lugar: Quase analógicas, mulheres entram no mundo digital e se tornam milionárias – Marcos Maluf (Top Mídia News)

3º lugar: Sandra escolhe a rua do presídio e bomba fazendo roupa para detentos – Paulo Francis (Campo Grande News)

Categoria Jornalismo Universitário

1º lugar: Artesão de Três Lagoas transforma cocos descartados em arte sustentável – Any Gabriely Rodrigues Galvão, Geovana Garcia Coimbra, Letícya Guimarães de Freitas,

Letícia Maria Farias dos Santos, Thayuri Ferreira Barbosa, Pedro Henrique Alves Euzébio Tergolino e Víctor Pereira Falco dos Santos (Faculdades AEMS)

2º lugar: Rodas e Resistência: Um Movimento que desliza, resiste e transforma – Gabriela do Nascimento Ramires, Amanda Vitória de Souza dos Santos e Giovanna de Souza Gazozo (Universidade Católica Dom Bosco)